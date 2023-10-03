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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالمقادير .. طريقة عمل ترافل الجزر

ترافل الجزر
ترافل الجزر

ترافل الجزر تعتبر من وصفات الحلوى اللذيذة، كما أنها تتميز بسهولة التحضير وبوجود مكونات بسيطة وغير مكلفة يمكن تقديمها في الحفلات والمناسبات والعزومات ويحبها الكبار والصغار.

وفيما يلي خطوات عمل ترافيل الجزر.

مقادير عمل ترافيل الجزر:

‏-  ½ كيلو جزر مبشور
‏-  ¼ 1 كوب جوز هند مطحون
‏-  ½ كوب بسكويت مطحون ناعم
‏-  ½ كوب سكر
‏-  ½ كوب حليب مكثف
‏-  ¼ معلقة صغيرة فانيليا
‏-  ¼ معلقة صغيرة قرفة


طريقه عمل ترافل الجزر:

في وعاء على حرارة متوسطة نضع الجزر والسكر مع التقليب المستمر حتى يصل الخليط إلى مرحلة الغليان بعدها نخفض الحرارة ونتركه لمدة 20 دقيقة ثم نرفع الخليط عن الحرارة ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً.

نضيف إلى الخليط البسكويت و كوب جوز الهند وبرش الليمون والقرفة والفانيليا ثم نضيف بالتدريج الحليب المكثف مع العجن حتى يتماسك الخليط جيداً.

نشكل الخليط على شكل كرات متساوية ثم نغمسها بجوز الهند لتزيينها ونضعها في طبق التقديم.

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