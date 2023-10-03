عمر هريدي: الزمالك مديون بـ850 مليون جنيه للضرائب.. وهذا وعدي للجماهير

أكد عمر هريدي، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، أن النادي يحتاج إلى كوادر جديدة.

وقال هريدي في تصريحات لبرنامج "كلام في الكورة"، مع الإعلامي أحمد جمال، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أعد جماهير الزمالك بأن تغطى جمهورية مصر العربية بفروع للنادي خلال 5 سنوات من الآن، وأن يكون هناك مردود مالي ضخم، واستثمارات في الخليج، ولا بديل عن إنشاء فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر".

وأضاف: "الزمالك مديون بـ850 مليون جنيه للضرائب على مدار 20 عامًا، وهناك مديونيات أخرى، لكن في المقابل النادي لديه موارد".