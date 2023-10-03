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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

الزمالك
الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن فسخ التعاقد مع اللاعب سامسون في شهر يناير المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على “فيسبوك”: “خاص.. الزمالك يستقر على رحيل سامسون بشكل نهائي في يناير وفسخ التعاقد معه بشكل ودي”.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة، كما منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية استعدادا للفترة المقبلة.


 وقدم أوسوريو التحية للاعبين على المجهود الذي بذلوه خلال المباراة الأخيرة أمام أرتا سولار في إياب دور الـ32 للكونفدرالية. 

وأثنى على  الأداء والإصرار و الروح العالية التي ظهر عليها الجميع، ما تكلل بتحقيق الفوز  والتأهل لدور المجموعات للبطولة.

وطلب المدير الفني من اللاعبين مواصلة العمل بجدية وتركيز استعدادا للفترة المقبلة، لمواصلة مسيرة الانتصارات. 

وتحدث أوسوريو عن العديد من الأمور والمواقف الفنية التي حدثت في المباراة الأخيرة، وشرح  البرنامج التدريبي الخاص بالاستعداد للمباراة المقبلة أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

البرنامج التدريبي أحمد حسن أستعدادا للقاء المباراة الأخيرة برنامج التدريبي تحفيز اللاعبين فسخ التعاقد فريق الزمالك مسابقة الدوري الممتاز يناير المقبل

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