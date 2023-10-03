طارق السيد يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

خاض محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ونشر طارق السيد نجم الزمالك السابق صورة للونش عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "إن لم تشاهد شئ جميل اليوم".

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة دوري نايل.

وكان أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين بعد تأهل الفريق لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في مباراة الإياب التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي.