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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

صدى البلد

نشر طارق السيد نجم الزمالك السابق ، تصريحات احمد حسام ميدو بشأن مستوى دونجا مع الزمالك .

وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ميدو عبر برنامج الريمونتادا : 

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة دوري نايل.

وكان أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين بعد تأهل الفريق لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في مباراة الإياب التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي.

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