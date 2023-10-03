انسوا.. لاعب الزمالك السابق يوضح حقيقة توقيع فتوح للأهلي

قال أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، إن أحمد فتوح لم يوقع للنادي الأهلي.

ونشر أسامة حسن مقطع فيديو عبر فيس بوك، قائلا: “صحيت الصبح لاقيت اخبار ان فتوح وقع للأهلي.. انسوا فتوح ان شاء الله هيوقع قريبا لنادي الزمالك”.

وأضاف أسامة حسن: "زيزو زمالكوي وفتوح زمالكوي".



ويرغب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، في التعاقد مع اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق.

ووفقا لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، فإن كولر منح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي للتفاوض على ضم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك.