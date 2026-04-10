الخطيب يهنئ لاعبي فريق اليد رجال في دوري المحترفين

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي، عقب الفوز ببطولة دوري المحترفين قبل نهاية المسابقة بجولتين، ليتوج الفريق بالبطولة للمرة الرابعة على التوالي والـ 27 في تاريخ النادي ويحقق البطولة الثالثة هذا الموسم، بعد الحصول على بطولة إفريقيا للأندية في المغرب والسوبر المصري الذي أقيم بالإمارات.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز والروح العالية للاعبين طوال مشوار البطولة، وإصرارهم على التتويج باللقب قبل نهاية المسابقة.

وأكد على ثقته الكبيرة في كل عناصر المنظومة، لإحراز المزيد من البطولات المحلية والقارية خلال الفترة القادمة.

كما قدم التهنئة إلى جماهير الأهلي، التي تساند ناديها وتقف خلف فرقه الرياضية في كافة المناسبات.