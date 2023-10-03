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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة | نجم الزمالك يكشف موقف أحمد فتوح من الانتقال للأهلي

احمد فتوح
احمد فتوح

علق طارق السيد نجم منتخب مصر السابق علي الانباء المتداولة بشأن دخول أحمد فتوح نجم الزمالك فى مفاوضات مع النادي الأهلى عن طريق وسطاء تمهيدا لانتقاله للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ونشر طارق السيد، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، فيديو لجمهور الزمالك في مباراة أرتا سولار وهم يهتفون باسم فتوح، ووضع قلوبا بيضاء، فى اشارة منه بتمسكه بالاستمرار فى النادي.

ويرغب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، في التعاقد مع اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة، لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق.

ووفقا لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، فإن كولر منح الضوء الأخضر لإدارة الأهلي للتفاوض على ضم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك.

وأوضح حتحوت أن كولر منح إدارة الأهلي الموافقة على التفاوض مع أحمد فتوح ويضعه على رأس خيارات الجبهة اليسرى مع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي.

 

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IMG_٢٠٢٣١٠٠٣_١٦٤٤٠٣
طارق السيد أحمد فتوح لزمالك النادي الأهلي

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