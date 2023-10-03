لن تتوقعها ..أطعمة تحتوى على نسبة عالية من أوميجا 3

يرغب كثيرون في معرفة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3
ووفقا لما جاء في موقع فإن هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من أوميجا 3 تقلل الالتهاب.
وتعمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من أوميجا 3 على تقوية الذاكرة والتركيز ووظائف المخ ومعالجة الاكتئاب والتوتر
إن أفضل شكل منشط للحصول على أوميجا 3 هو من خلال الأسماك الدهنية، ولكن يمكنك الحصول عليه من بعض المصادر النباتية".
تشمل هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3، ما يلي:
الأنشوجة.
افوكادو.
بذور الشيا .
بذور الكتان.
سمك مملح
سمك الأسقمري البحري.
زيت الزيتون.
المحار.
سمك السالمون
السردين.
تونة.
عين الجمل.