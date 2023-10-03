عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقعها ..أطعمة تحتوى على نسبة عالية من أوميجا 3

صدى البلد

يرغب كثيرون في معرفة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3

ازاي تصحي ابنك بدري للمدرسة.. حيل تخلصك من مأساة كل يوم

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

ووفقا لما جاء في موقع فإن هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من أوميجا 3 تقلل الالتهاب.

وتعمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من أوميجا 3 على تقوية الذاكرة والتركيز ووظائف المخ ومعالجة الاكتئاب والتوتر

إن أفضل شكل منشط للحصول على أوميجا 3 هو من خلال الأسماك الدهنية، ولكن يمكنك الحصول عليه من بعض المصادر النباتية".

تشمل هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3، ما يلي:

الأنشوجة.
افوكادو.
بذور الشيا .
بذور الكتان.
سمك مملح 
سمك الأسقمري البحري.
زيت الزيتون.
المحار.
سمك السالمون
السردين.
تونة.
عين الجمل.

أوميجا 3 الأحماض الدهنية الأسماك الدهنية تقوية الذاكرة تقوية الذاكرة والتركيز وظائف المخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

الغرف التجارية تزف بشرى بشأن أسعار السلع الفترة المقبلة

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

اغتنم الفرصة.. شهادة إدخار جديدة بعائد 65%| تفاصيل

موضوعات متعلقة

طرق علاج سرطان القولون بجميع مراحله

طعام رخيص جدا يحفز الكولاجين ويقى من السرطان

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

طرق طبيعية للمساعدة في تحسين الرؤية وصحة العين

عسر الهضم.. حمض المعدة ليس السبب الوحيد

طرق علاج عسر الهضم في المنزل.. تعرف عليها

بسمة وهبة مهددة بإجرائها.. كيف يعيش الإنسان بعد استئصال المعدة؟

بعد إصابة إعلامية شهيرة به.. كيف يتم علاج سرطان المخ

ترشيحاتنا

سعره هينزل.. الغرف التجارية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن شراء الأرز|فيديو

يبقي مش هيقول حاجة.. الرئيس السيسي يمازح أمل الحناوي بسبب وزير الصحة

اشتية: من يؤمن بحل الدولتين عليه الاعتراف بدولة فلسطين

وفاة امرأة.. فيروس غرب النيل يثير الذعر في أمريكا

وظائف خالية بوزارة الأوقاف.. قدم الآن

متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ اعرف التوقيت الصحيح وردد 50 دعوة مستجابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا تخلي جيفارا عن جنسيته الكوبية؟.. تفاصيل تاريخية مدهشة

تحسن وظائف المخ.. اكتشف أقوى الأطعمة لتقوية الذاكرة

بعد ظهورها مع المغنى الشعبي عنبه.. إطلالات أثارت الجدل للفنانة مايان السيد

بسعر خرافي.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ