لن تتوقعها ..أطعمة تحتوى على نسبة عالية من أوميجا 3

يرغب كثيرون في معرفة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3

ووفقا لما جاء في موقع فإن هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من أوميجا 3 تقلل الالتهاب.

وتعمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من أوميجا 3 على تقوية الذاكرة والتركيز ووظائف المخ ومعالجة الاكتئاب والتوتر

إن أفضل شكل منشط للحصول على أوميجا 3 هو من خلال الأسماك الدهنية، ولكن يمكنك الحصول عليه من بعض المصادر النباتية".

تشمل هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3، ما يلي:

الأنشوجة.

افوكادو.

بذور الشيا .

بذور الكتان.

سمك مملح

سمك الأسقمري البحري.

زيت الزيتون.

المحار.

سمك السالمون

السردين.

تونة.

عين الجمل.