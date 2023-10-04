تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

أصدرت محكمة بريطانية حكما على عامل مصنع متخصص في إعداد عبوات كبيرة الحجم من الحمص وصوص السلطة المخصص لمطاعم الشوارع الرئيسية المفضلة في المملكة المتحدة.

يأتي ذلك بعد أن ألقت الشرطة البريطانية القبض على العامل، جاري جونز، إثر توثيق كاميرات المراقبة أفعاله الصادمة في تلويث الطعام الذي يقبل المئات على تناوله ببريطانيا عمدا.

ماذا فعل؟

أظهرت كاميرات المراقبة داخل المصنع الذي يعمل فيه العامل البالغ من العمر 38 عاما قيامه بوضح حلقات سحب وقفازات بلاستيكية في منتجات مطاعم الشوارع المشهورة في بريطانيا بينما كان يعمل بمفرده.

ومن المقرر أن يقضي العامل البريطاني وفقا لحكم المحكمة 3 سنوات في السجن نظرا لقيامه بالتلويث عمدا لأحواض الحمص وصوص السلطة المخصصة لمطاعم الشوارع المشهورة في المملكة المتحدة.

العامل جاري جونز

صورة لما فعله العامل