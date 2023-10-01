مقاتلات تايفون.. أول تحرك عسكري بريطاني لدعم بولندا ضد روسيا

أكد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، اليوم الأحد أن المملكة المتحدة تنشر حاليا طائرات مقاتلة من طراز "تايفون" في بولندا "لدعمها ضد روسيا"، بحسب تصريحات أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، أن حديث "شابس"، عن إمكانية تدريب جنود داخل أوكرانيا لن يجري في الوقت الراهن وربما في يوم ما بالمستقبل.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أنه لا توجد خطط لإرسال جنود بريطانيين للمشاركة في الصراع الدائر في أوكرانيا.

وكشفت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن المملكة المتحدة قد ترسل جنوداً إلى أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الصراع بين موسكو وكييف في فبراير 2022.

وأوردت القناة الإخبارية في نشرتها الإنجليزية أن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، وجيش المملكة المتحدة يناقشان "خططا" في هذا الشأن.

وأفادت القناة بأن وزير الدفاع البريطاني "يخطط لنقل برنامج تدريب تقوده بريطانيا إلى أوكرانيا بدلا من تنفيذه في البلاد أو في بلد آخر ضمن مظلة حلف شمال الأطلنطي (الناتو)".