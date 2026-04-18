أمانة .. 2 من أفراد الأمن يعيدان 36 ألف جنيه في حقيبة لصاحبها | تفاصيل

ابراهيم جادالله

سطر اثنان من أفراد الأمن بمستشفى الغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر نموذجًا يُحتذى به في الأمانة والالتزام، بعدما أعادا حقيبة مفقودة تحتوي على مبلغ مالي كبير إلى صاحبها، في واقعة تعكس القيم الإيجابية داخل المنظومة الصحية.

وتفاصيل الواقعة بدأت عندما عثر كل من أحمد عبدالباسط محمد وتامر محمد أحمد، وهما من أفراد الأمن بالمستشفى، على حقيبة داخل نطاق عملهما، وبفحصها تبيّن أنها تحتوي على مبلغ مالي يُقدّر بـ36 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المتعلقات الشخصية.

وبادر العاملان فورًا بإبلاغ مسؤول الأمن، منتصر إسماعيل حسين، الذي قام بإخطار إدارة المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث وجه الدكتور أحمد عبدالغني، مدير المستشفى، بسرعة فحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية صاحب الحقيبة.

وأسفرت الجهود عن التوصل إلى مالك الحقيبة، والذي كان متواجدًا بالمستشفى لزيارة أحد المرضى، حيث تم تسليمها له كاملة، وسط حالة من الامتنان والدهشة من سرعة الاستجابة.

وأكد صاحب الحقيبة أن المبلغ المالي يعود إلى جهة عمله بإحدى المنشآت السياحية، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع استعادة الحقيبة بهذه السرعة، معربًا عن شكره وتقديره للعاملين بالمستشفى.

من جانبه، أثنى الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على تصرف العاملين، مؤكدًا أن ما قاموا به يعكس مستوى الوعي والانضباط الأخلاقي داخل المستشفى، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية.

وتبرز هذه الواقعة صورة إيجابية للعاملين بمستشفى الغردقة العام، وتؤكد أن قيم الأمانة والمسؤولية لا تزال حاضرة بقوة في مختلف مواقع العمل.

