مكافحة الإدمان يفتتح “بيت التطوع” ببورسعيد لتعزيز وعي الطلاب

افتتح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، "بيت التطوع" كمقر للصندوق بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد برفقة الدكتور عبدالعزيز حسين عميد المعهد ، وبحضور الاستاذ /مدحت وهبة المستشار الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية والدكتور أحمد الكتامى مدير عام البرامج العلاجية بالصندوق، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد، حيث يهدف المقر إلى جذب الشباب من طلاب المعهد ،وتعريفهم بسبل الوقاية من تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات، مثل الاعتقاد بأن المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض.

فضلا عن تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي وإدمان المخدرات، كما التقى "عثمان" المتطوعين داخل المقر وحثهم على الاستمرار في تكثيف الأنشطة التوعوية.

ويأتى تشغيل "بيت التطوع" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد ، ضمن البرامج والأنشطة التوعوية التي ينفذها الصندوق داخل المحافظة فى المدارس والجامعة.

كذلك في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة " بالمحافظة بجانب أيضا تنفيذ أنشطة توعوية داخل مراكز الشباب للتوعية بأضرار تعاطى المواد المخدرة، ووجه الدكتور عمرو عثمان باستمرار تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .

وتتميز "بيت التطوع" التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالعديد من الجامعات المصرية بإيجاد طرق غير تقليدية للعمل على جذب الشباب من طلاب الجامعة وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعويتهم بمخاطر الإدمان.

وحرص الدكتور عمرو عثمان على إجراء حوار مفتوحا مع 1000 طالب وطالبة من طلاب المعهد حول رؤيتهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذا بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ،حيث تتضمن العديد من المحاور منها الوقاية الأولية والتحول من الوعى للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطى المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان وتعزيز قدرات الطلاب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، وثقل خبراتهم العملية وبناء قدراتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.

كما استعرض "عثمان" دور الصندوق في تنمية مهارات الشباب المتطوعين والبالغ عددهم أكثر من 35 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن ويمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم مؤكدا حرص الصندوق على توفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب لاسيما طلاب الجامعات والمعاهد العليا في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان ،لافتا إلى حرص الصندوق على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، أيضا مشاركة الشباب المتطوعين في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من التعاطي وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والانشطة التي ينفذها الصندوق .