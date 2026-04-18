الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الفريق أسامة ربيع والبلشي يشهدان افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين بمركز الإبداع والتميز

الإسماعيلية انجي هيبة

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، اليوم السبت، فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي المُكثف للصحفيين بمدن القناة والشرقية والدقهلية وشمال وجنوب سيناء، الذي تنظمه النقابة بالتعاون مع المرصد المصري للصحافة والإعلام.

وذلك بمركز الإبداع والتميز التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس، ونقابة الصحفيين.

حضر الفعاليات، المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات بالهيئة، ومحمد سعد عبد الحفيظ وكيل النقابة لشئون التدريب وتطوير المهنة، وقيادات مركز الإبداع والتميز بالهيئة.

وبدأت الفعاليات بكلمة افتتاحية من الفريق أسامة ربيع أكد فيها حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والانفتاح على التعاون مع النقابات المهنية، معربا عن تقديره للدور الهام المنوط بنقابة الصحفيين في تعزيز الوعي الوطني لدى الصحفيين والتعبير عن مصالح الوطن.

وأوضح رئيس الهيئة، أن قناة السويس تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التدريب المهني للعاملين بالهيئة ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بالعنصر البشري ورفع كفاءة العاملين في كافة التخصصات وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا من خلال أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة ومركز الإبداع والتميز.

وأشار الفريق ربيع، إلى أن مركز الإبداع والتميز تمتد خدماته التدريبية لتشمل تقديم برامج خارجية والتنسيق مع مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة لتنظيم واستضافة برامج تدريبية في مختلف التخصصات.

من جانبه، أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين  حرص النقابة على الارتقاء بالمستوى المهني والمعرفي للصحفيين من خلال تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مختلف مجالات العمل الصحفي ومواكبة التطبيقات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي.

ووجه نقيب الصحفيين الشكر لهيئة قناة السويس  لدعمها ومشاركتها في دعم البرنامج التدريبي،
وأشاد بإمكانيات مركز الإبداع والتميز التابع للهيئة واعتبره منارة هامة لتقديم برامج تدريبية متخصصة من خلال قاعات تدريبية مجهزة بأحدث وسائل العرض والشرح والتفاعل.

وأعرب البلشي، عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون مع هيئة قناة السويس من خلال بروتوكول تعاون في ضوء حرص النقابة على تفعيل تواصلها مع مؤسسات الدولة المختلفة وتحقيق التواصل الفعال اللازم للانضباط الرسالة الإعلامية.

فيما أكد محمد سعد عبد الحفيظ وكيل النقابة ، أن التعاون مع مركز الإبداع والتميز يعد فرصة جيدة ستساهم في دعم مسيرة التدريب بالنقابة، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتيحه البرنامج التدريبي الحالي من تطوير المحتوى الإعلامي لدى الزملاء الصحفيين والتدريب في مجالات التحول الرقمي وإنتاج المحتوى، من خلال برنامج تدريبي مُكثف على مدار أربعة أيام يتضمن تدريبات متخصصة في التحرير الصحفي، وصحافة الموبايل، بما يعزز من قدرات المشاركين على مواكبة التحولات المهنية والتقنية في العمل الإعلامي.

ويعد مركز الإبداع والتميز التابع لهيئة قناة السويس أكاديمية متخصصة في تقديم البرامج التدريبية ويتكون من ٧ قاعات تدريب تشمل قاعتين لدورات اللغات والتكنولوجيا و٣ قاعات للتدريب العملي والإداري وقاعة للتدريب بالتعاون مع سيمنز بالإضافة إلى قاعة اجتماعات تنفيذية واستديو للتسجيل الصوتي والمرئي.

وشملت الزيارة، القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ثم تفقد متحف قناة السويس.             

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

