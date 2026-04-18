يكفينا فخرا نصر أكتوبر .. سياسي عراقي يحرج الإعلامية رشا نبيل على الهواء

أعادت الإعلامية رشا نبيل طرح تساؤل حول قدرة الدول العربية على مواجهة القوى الكبرى، وذلك خلال استضافتها للسياسي العراقي فائق الشيخ علي في برنامجها المذاع عبر قناة العربية، حيث سألته عمّن استطاع من العرب خوض مواجهة حقيقية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأجاب عليها السياسي العراقي، قائلا: " يكفينا فخرًا أن نصر أكتوبر 1973 بقيادة الرئيس الراحل أنور السادات وعبور خط بارليف.. وأؤكد لا تنساقوا وراء مقولة «إسرائيل من النيل إلى الفرات».

وأكد أن الظاهر العام عما يحدث من تطورات بين أطراف الحرب هو التهدئة، ولكنها تهدئة تقوم على فقدان الثقة، لافتا إلى أنه لا توجد أى ثقة ما بين دول المنطقة من الخليج العربي وما بين إيران، لأنه تعرضت هذه الدول إلي إعتداءات سافرة.