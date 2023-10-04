أخبار التعليم: استمرار فتح تقليل الاغتراب لغير المستفيد من المرحلة السابقة.. دار علوم القاهرة توضح انتظام الدراسة منذ اليوم الأول بشكل طبيعى

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

استمرار فتح تقليل الاغتراب لغير المستفيد من المرحلة السابقة



أتاح موقع التنسيق الإلكترونى فتح باب تقليل الاغتراب لمن لم يستفد من طلاب الثانوية العامة ، بعد أن كان قد أعلن الموقع نتيجة التحويلات بين الكليات ضمن تنسيق القبول بالجامعات. ظهرت جملة تقليل الاغتراب مفتوح لمن لم يستفد سابقًا عند خانة خدمات تنسيق الثانوية العامة، ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023

دار علوم القاهرة توضح انتظام الدراسة منذ اليوم الأول بشكل طبيعى



استقبل الدكتور أحمد محمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، الدكتور حجاج أنور وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد 2024-2023م، وهنا المجتمع الأكاديمي والطلاب القدامى والجدد ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًّا موفقًا، وحافلاً بالإنجازات،

القومي للبحوث يعقد احتفالية لتسليم شهادات للحاصلين على جوائز الدولة لـ2022.. اليوم

أعلن المجلس القومي للبحوثالمجلس القومي للبحوث عن عقد احتفالية المركز القومى للبحوث لتسليم شهادات للحاصلين على جوائز الدولة وجوائز المركز لعام 2022 وكذلك جوائز الهيئات والافراد لعام 2021، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 4 اكتوبر ،بالقاعة الرئيسية بالمركز . وكان قد وقع الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال

تنظم اليوم أسرة طلاب من أجل مصر وقطاع شئون التعليم والطلاب ندوة "في حب رسول الله" احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف الدكتور سعد الدين الهلالى استاذ الفقه المقارن والمفكر الإسلامي بجامعة الازهر وذلك اليوم الأربعاء الموافق الرابع من اكتوبر بمدرج النوري بكلية التجارة في تمام الحادية عشرة صباحا. ويأتي