عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: استمرار فتح تقليل الاغتراب لغير المستفيد من المرحلة السابقة.. دار علوم القاهرة توضح انتظام الدراسة منذ اليوم الأول بشكل طبيعى

صدى البلد

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

استمرار فتح تقليل الاغتراب لغير المستفيد من المرحلة السابقة
 

أتاح موقع التنسيق الإلكترونى فتح باب تقليل الاغتراب لمن لم يستفد من طلاب الثانوية العامة ، بعد أن كان قد أعلن الموقع نتيجة التحويلات بين الكليات ضمن تنسيق القبول بالجامعات. ظهرت جملة تقليل الاغتراب مفتوح لمن لم يستفد سابقًا عند خانة خدمات تنسيق الثانوية العامة، ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023

 

 

دار علوم القاهرة توضح انتظام الدراسة منذ اليوم الأول بشكل طبيعى
 

استقبل الدكتور أحمد محمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، الدكتور حجاج أنور وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد 2024-2023م، وهنا المجتمع الأكاديمي والطلاب القدامى والجدد ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًّا موفقًا، وحافلاً بالإنجازات،

 

 

القومي للبحوث يعقد احتفالية لتسليم شهادات للحاصلين على جوائز الدولة لـ2022.. اليوم

 

أعلن المجلس القومي للبحوثالمجلس القومي للبحوث عن عقد احتفالية المركز القومى للبحوث لتسليم شهادات للحاصلين على جوائز الدولة وجوائز المركز لعام 2022 وكذلك جوائز الهيئات والافراد لعام 2021، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 4 اكتوبر ،بالقاعة الرئيسية بالمركز . وكان قد وقع الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال

 

 

تنظم اليوم أسرة طلاب من أجل مصر وقطاع شئون التعليم والطلاب ندوة "في حب رسول الله" احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف الدكتور سعد الدين الهلالى استاذ الفقه المقارن والمفكر الإسلامي بجامعة الازهر وذلك اليوم الأربعاء الموافق الرابع من اكتوبر بمدرج النوري بكلية التجارة في تمام الحادية عشرة صباحا. ويأتي

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

كولر يطيح بـ 11 لاعبًا خارج مواجهة الأهلي وإنبي بكأس مصر

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

موضوعات متعلقة

"تحيا مصر ويحيا السيسي".. مسيرات حاشدة لقيادات التعليم الخاص بالجيزة |شاهد

المعلمون يعلنون دعمهم لـ الرئيس السيسي بمسيرات حاشدة في شوارع مصر

بمناسبة بدء الدراسة.. رئيس جامعة السادات تتفقد 4 كليات وترحب بالطلبة الجدد

غدا.. مسيرة حاشدة للتعليم الخاص بالجيزة لتأييد ترشح السيسى لفترة رئاسية جديدة

أخبار التعليم.. جامعة حلوان الأهلية: استقبلنا 3295 مستجدا هذا العام ..صحة الشرقية تبدأ في تطعيم 521654 طالبا ضد الإلتهاب السحائي

الجامعات التكنولوجية| حكاية طفرة تعليمية أنشأها السيسي.. كيف تخدم صناعات المستقبل؟

الجامعات الأهلية في كل ربوع مصر| خطة السيسي حققت حلم الشباب وشعّبت مسارات التعليم

أخبار التعليم.. انتظام اليوم الأول من العام الدراسى الجديد بآثار القاهرة.. ننشر مواعيد وتفاصيل أقساط مصروفات المدارس

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم.. استقرار في ثمن المعدن الأصفر

أخبار التكنولوجيا| أفضل موبايل شاومي للفئة المتوسطة في السوق.. وكيفية إخفاء قنوات واتساب WhatsApp

لا تترك هذا الذكر ولو مرة.. علي جمعة يحذر: يوقعك بالكبائر ويجلب الشر والفقر

السكر والأرز بـ 20 جنيها| مفاجأة بشأن الأسعار.. وقرار مرتقب لوزير التموين

مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية| فما القصة؟

خطيرة وتسبب شلل لمدة 10 ثواني.. ما هي حلوى الموت الأسود؟| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنورة ونظارة شمس| شاهد.. أغرب أزياء الحيوانات خلال الاحتفال بيومها العالمي

إطلالة دراماتيك.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان مايا دياب|شاهد

بملابس رياضية.. زوجة الحضري تبهر مُتابعيها عبر إنستجرام بهذه الإطلالة |شاهد

ظهور «شيطان الغبار» على المريخ.. مركبة بيرسيفيرانس تلتقط مشهدًا مذهلًا

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ