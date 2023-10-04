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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دار علوم القاهرة توضح انتظام الدراسة منذ اليوم الأول بشكل طبيعى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

استقبل الدكتور أحمد محمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، الدكتور حجاج أنور وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد 2024/2023م، وهنأ  المجتمع الأكاديمي والطلاب القدامى والجدد ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًّا موفقًا، وحافلاً بالإنجازات،

 

وأكد الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية على انتظام الدراسة بجميع الفرق الدراسية منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2024/2023، وذلك بالتزامن مع استقبال الجامعة لطلاب الكلية، بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة وفقًا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار اهتمام الكلية الكبير بدعم العملية التعليمية والأنشطة الطلابية وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع.

وأوضح الدكتور بلبولة عميد الكلية، انه تم جاهزية الكلية استعدادًا للعام الجامعي الجديد من حيث إتمام أعمال الصيانة للمبانى والمنشآت وإعلان الجداول وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، بالإضافة إلى تدشين العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية، والعمل على تنمية الوعي الطلابي وروح الانتماء الوطني لديهم.

 

 

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