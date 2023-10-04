اليوم ..سعد الدين الهلالى في ندوة بجامعة عين شمس احتفالا بذكرى المولد النبوي

تنظم اليوم أسرة طلاب من أجل مصر وقطاع شئون التعليم والطلاب ندوة "في حب رسول الله" احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف الدكتور سعد الدين الهلالى استاذ الفقه المقارن والمفكر الإسلامي بجامعة الازهر وذلك اليوم الأربعاء الموافق الرابع من اكتوبر بمدرج النوري بكلية التجارة في تمام الحادية عشرة صباحا.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس الجامعة و نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة.



وعلى جانب آخر تفتتح الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب العام الجامعي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وبإشراف بحضور الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتنسيق سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب.

وكانت قد التقت الدكتورة حنان كامل بالطلاب الجدد والقدامى ، و أكدت في كلمتها على تميز الكلية بأنها تتضمن ١٤ قسما تفى طموح وميول الطلاب سواء كانت علمية أو لغوية كأقسام اللغات العربية والعبرية والإنجليزية، واللغات الشرقية، والحضارة الأوربية، أو أدبية أو ميدانية وعملية مثل : أقسام علم النفس والاجتماع والجغرافيا، وكذلك الأقسام التي تخدم سوق العمل كالفلسفة والتاريخ .

وأهابت بالطلاب ضرورة التخطيط ووضع هدفهم نصب أعينهم منذ اليوم الأول في الدراسة بالكلية بأن يعمل على تنمية قدراته في مجال تخصص القسم الذى اختاره من خلال الالتحاق بالورش والدورات التدريبية، حيث تقدم الكلية هذه الخدمات بشكل مجاني، وكذلك يمكنه الاطلاع على مواقع بنك المعرفة وجميع الجهات التي تمنح هذه الكورسات أونلاين بجانب الدراسة الأكاديمية ، وكذلك ينبغي على جميع الطلاب التسلح بتنمية مهارات اللغة واتقان الحاسب الآلى ليتمكن من مواكبة سوق العمل ، فالشهادة الجامعية لا تكفي وحدها ، ووجهت نصيحتها للطلاب الجدد والقدامى بضرورة بناء علاقات وروابط اجتماعية وحثت الطلاب على المشاركة في أنشطة اتحاد الطلاب وإدارة رعاية الشباب ، و الانفتاح على المجتمع الجامعي والانخراط في كل أنشطته ، الأمر الذى يسهم في تطوير شخصية الطالب بشكل ملحوظ، بجانب إجادة الدراسة الأكاديمية والتخصص.