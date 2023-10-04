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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يعقد احتفالية لتسليم شهادات للحاصلين على جوائز الدولة لـ2022.. اليوم

المجلس القومي للبحوث
المجلس القومي للبحوث

أعلن المجلس القومي للبحوثالمجلس القومي للبحوث عن عقد احتفالية المركز القومى للبحوث لتسليم شهادات للحاصلين على جوائز الدولة وجوائز المركز لعام 2022 وكذلك جوائز الهيئات والافراد لعام 2021، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 4 اكتوبر ،بالقاعة الرئيسية بالمركز .

 

وكان قد وقع الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، ود. صديق عفيفى رئيس أكاديمية طيبة، اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون علمى وثقافى بين الجانبين إيمانًا من الدولة بأهمية إعداد الكوادر العلمية وإجراء البحوث التطبيقية التى تخدم المجتمع .

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وحضر التوقيع الدكتور خالد شمس المستشار العلمى لرئيس المركز، ومن جانب الاكاديمية الدكتورة أمل عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة سعاد محمد عبدالخالق نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور حمد صديق  مساعد رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالغني محمد عبدالغني عميد المعهد العالي للهندسة، والدكتور  منى نصر عميد المعهد العالي للحاسبات، والمهندسة حنان زكى نائب رئيس الجمعيه العالميه للعلوم والتكنولوجيا والتحول الرقمى.

جاء ذلك من منطلق حرص الجانبين على التعاون وتبادل الخبرات والإستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين، وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة في مجالات مختلفة للاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع بحثية مشتركة بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلى والدولى، بين الجانبين.


كما يتضمن البروتوكول التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين.

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