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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب في احتفالية بالعاصمة الإدارية 7 أكتوبر.. استمرار تسجيل الرغبات للطلاب المستنفدين

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

بحضور الرئيس.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب في احتفالية بالعاصمة الإدارية 7 أكتوبر
 


تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية دولية كبرى لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، وذلك يوم السبت الموافق ٧ أكتوبر 2023، بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد

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بحضور الرئيس.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب في احتفالية بالعاصمة الإدارية 7 أكتوبر

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الضبطية القضائية داهمت ما يزيد عن 370 كيانا وهميا.. حصاد جهود التعليم العالي في حماية الطلاب من النصب

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أكثر من 120 منشأة تخدم ملايين المرضى .. إنجازات وطفرة بالمستشفيات الجامعية

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هيئة الاستشعار من البُعد وجامعة الوادي الجديد يبحثان التعاون مع "الجايكا" اليابانية

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التعليم العالي: الضبطية القضائية نجحت في مداهمة ما يزيد عن 370 كيانا وهميا

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وفد من البحوث الفلكية يشارك في اجتماعات هيئة اليونسكو للحد من المخاطر

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أكاديمية البحث العلمي: 13 طفلاً فازوا بمنحة السفر لمعهد العلوم النووية بروسيا

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تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. عاشور: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية للتعليم العالي

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55 ترتيب مصر الدولي.. تفاصيل مؤشر البحث العلمي لشهر سبتمبر 2023

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غدا.. القومي للبحوث ينظم احتفالية لتسليم شهادات للحاصلين على جوائز الدولة والمركز لعام 2022

 

محافظة الجيزة: انتظام طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالمدارس غدا
 

تقدمت محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بخالص الشكر لأولياء امور الطلاب بكافة المراحل التعليمية وذلك للتعاون في تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب أثناء اليوم الدراسي والالتزام بجدول مواعيد دخول الصفوف الدراسية التي سبق الاعلان عنها مما اسفر عن الظهور بالشكل اللائق والتسهيل علي ابناءنا الطلاب.


 

 


20 صورة من داخل أول مدرسة في مدينة العلمين الجديدة.. شاهد
 

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورا لـ أول مدرسة في مدينة العلمين الجديدة.


 

 

 

حتى الآن | استمرار تسجيل الرغبات للطلاب المستنفدين
 

يستمر موقع التنسيق الإلكتروني فتح باب تسجيل الرغبات للمستنفدين والمتخلفين عن التسجيل بمراحل التنسيق للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 – 2024، أمام طلاب الثانوية العامة، حيث يمكن للطلاب الدخول إلى موقع التنسيق وتسجيل رغباتهم


 

 


لمتابعة الأساليب الحديثة.. تفاصيل زيارة وفد «صندوق تطوير التعليم » لجامعة كوريا تك
 

أجرى وفد من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام للصندوق، وعضوية الدكتور محمد بدوي عميد كلية القاهرة التكنولوجية، الدكتورة أميمة نبيل مسئول التعاون الدولي، والدكتور عبدالله مختار المنسق المحلي للمشروع، زيارة لجامعة «كوريا تك» للتكنولوجيا والتعليم،

 

 

 

 

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