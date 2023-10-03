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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: انتظام طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالمدارس غدا

طلاب المدارس
طلاب المدارس

تقدمت محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بخالص الشكر لأولياء امور الطلاب بكافة المراحل التعليمية وذلك للتعاون في تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب أثناء اليوم الدراسي والالتزام بجدول مواعيد دخول الصفوف الدراسية التي سبق الاعلان عنها مما أدي للظهور بالشكل اللائق والتسهيل علي ابناءنا الطلاب. 

وأوضحت محافظة الجيزة أنه نظرا لما تقرر من منح يوم الخميس ٥ اكتوبر عطلة رسمية بمناسبة أعياد اكتوبر المجيدة وبناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تقرر انتظام الدراسة ودخول الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي غداً الأربعاء الموافق 4 اكتوبر.

وتهيب محافظة الجيزة بأولياء الأمور التعاون والالتزام بالقرارات والتعليمات المنظمة من أجل أمن وسلامة الطلاب.

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