غدا.. القومي للبحوث ينظم احتفالية لتسليم شهادات للحاصلين على جوائز الدولة والمركز لعام 2022

أعلن المجلس القومي للبحوث عن عقد احتفالية له؛ لتسليم شهادات للحاصلين على جوائز الدولة وجوائز المركز لعام 2022 وكذلك جوائز الهيئات والأفراد لعام 2021، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 4 أكتوبر، في القاعة الرئيسية بالمركز .

وكان الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، والدكتور صديق عفيفى رئيس أكاديمية طيبة، وقع بروتوكول تعاون علمى وثقافى بين الجانبين إيمانًا من الدولة بأهمية إعداد الكوادر العلمية وإجراء البحوث التطبيقية التى تخدم المجتمع .



وحضر التوقيع الدكتور خالد شمس المستشار العلمى لرئيس المركز، ومن جانب الاكاديمية الدكتورة أمل عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة سعاد محمد عبدالخالق نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور حمد صديق مساعد رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالغني محمد عبدالغني عميد المعهد العالي للهندسة، والدكتور منى نصر عميد المعهد العالي للحاسبات، والمهندسة حنان زكى نائب رئيس الجمعيه العالميه للعلوم والتكنولوجيا والتحول الرقمى.

جاء ذلك من منطلق حرص الجانبين على التعاون وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين، وإعداد كوادر علمية وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة في مجالات مختلفة للاستفادة من مخرجاتها بما يخدم المجتمع والبيئة المصرية، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع بحثية مشتركة بما يتيح الاستفادة من التمويل المحلى والدولي، بين الجانبين.

كما يتضمن البروتوكول التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، بالإضافة إلى أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين.