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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

20 صورة من داخل أول مدرسة في مدينة العلمين الجديدة.. شاهد

مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورا لـ أول مدرسة في مدينة العلمين الجديدة، وهي مدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة لغات.

وكشفت الصور المعلنة لـ مدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة لغات، عن جودة الخدمة المقدمة بداخلها، حيث تم بناء المدرسة بشكل لائق، وظهرت المدرسة بمظهر نظيف ومبهج، وظهر تلاميذها بمظهر مشرف وزي منمق.

وقد تم افتتاح مدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة لغات، بحي الإسكان المتميز بـ 28 فصلاً وبمراحل تعليمية مختلفة (رياض الأطفال - ابتدائي - إعدادي - ثانوي).

وأعلنت مدرسة العلمين الجديدة الرسمية المتميزة لغات عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من طلاب مرحلة رياض الأطفال للالتحاق للعام الدراسي 2024/2023، والتقديم متاح حالياً لمرحلة رياض الأطفال فقط.

جدير بالذكر أن مدينة العلمين الجديدة بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ورويته المستقبلية الذي أزال الغبار عن تلك الجوهرة، والتي كانت تتغطى بألغام الحرب العالمية الثانية للتحول إلى أيقونة الساحل الشمالي كأكثر المناطق جذبا للاستثمار الخارجي.

فمدينة العلمين منذ قيام الرئيس السيسي بتدشينها، وتشهد المدينة عمليات إنشاء واسعة لم يوقفها أي شي حتى كورونا ليستمر العمل ولنقترب من تحقيق الحلم.

مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة
مدرسة العلمين الجديدة

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