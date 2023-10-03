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رئيس التحرير
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تعليم

أكاديمية البحث العلمي: 13 طفلاً فازوا بمنحة السفر لمعهد العلوم النووية بروسيا

صدى البلد


أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سفر 13 طالباً من طلاب برنامج "جامعة الطفل" من خلال منحة ممولة بالكامل إلي المعهد المتحد للعلوم النووية (JINR) بروسيا في الدورة الثالثة لمسابقة الفيزياء السنوية التي أطلقتها الأكاديمية وتأتي هذه المنحة ضمن الاتفاقية الموقعة بين الأكاديمية والمعهد، وأوضح سيادته أن المسابقة تستهدف النوابغ في الفيزياء، وعن برنامج "جامعة الطفل" الذي تتبناه الأكاديمية بالتعاون مع الجامعات المصرية يركز على الأطفال المتميزين الذين يتمتعون بشغف في العلوم.

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لافتاً إلى أن البرنامج في الأساس تنافسي ويهدف إلي احتضان المواهب في العلوم عموماً وفي الفيزياء على وجه التحديد، وأشار صقر إلى أن الاختيار يتم بشكل إلكتروني بعد الوصول للعدد المطلوب للتقدم للمسابقة بما يسمح بإجراء الاختبارات لهم، حيث تم فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة في يوليو 2023 ل 250 طالباً للمرحلة العمرية من 14-16 سنة من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بأسبقية التقدم، وتم تقديم محاضرات تفاعلية للطلاب من قِبل خبراء في علم الفيزياء النووية وخضع الطلاب المتقدمون للمسابقة لاختبار تحريري إلكتروني وإجراء مقابلات شخصية من خلال لجان من اللجنة التنفيذية لبرنامج "جامعة الطفل" للتحقق من السمات الشخصية للطالب وقدرته على التواصل.


وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة جينا الفقي، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية والمدير الفني لبرنامج "جامعة الطفل" أنة قد استفاد من هذه المنحة 13 طالباً من 9 جامعات وهم جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، جامعة هليوبوليس، جامعة جنوب الوادي، جامعة عين شمس، جامعة المنوفية، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، جامعة السويس، ومعهد أكتوبر للهندسة والتكنولوجيا.

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وعن هدف المسابقة أشارت الدكتورة جينا الفقي إلى أن مسابقة الفيزياء تعمل على رفع كفاءة طلاب برنامج "جامعة الطفل" في مجال الفيزياء وهو ضمن خطة متكاملة تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الأكاديمية للنهوض بالعلوم الأساسية وخاصة الفيزياء والرياضيات ودعم النوابغ ومساعدتهم في الانخراط في ثقافات أخرى وتهيئة بيئة مشجعة للإبداع والابتكار والتواصل. كما أتاحت المسابقة الفرصة للطلاب الفائزين زيارة معامل الفيزياء النووية بالمعهد بالإضافة إلى تدريبهم على بعض التجارب الحديثة لزيادة خبرتهم المعملية وقد تعرف الطلاب أحدث التجهيزات والتطبيقات في مجال الفيزياء النووية، مما عمل على زيادة وعى الطلاب بأحدث التقنيات في هذا المجال.

 

أكاديمية البحث العلمي روسيا جامعة الطفل جينا الفقي

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