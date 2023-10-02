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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في عهد السيسي..

الأولى أفريقيًا بالنشر الدولي.. هكذا واصلت مصر التميز في التصنيفات العالمية

صدى البلد

شهدت الآونة الأخيرة توسع كبير في النشر الدولي للعلماء والباحثين وأساتذة الجامعات المصريين، حيث استطاعت مصر بجهودهم أن تخطو خطوات جديدة في التصنيفات الدولية وأن يتقدم ترتيبها عالميا في النشر الدولي.


قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه قد تم تحقيق إنجازات على صعيد البحث العلمي، ومنها حصول مصر على المركز 24 عالميًّا.

وأشار إلى أن مصر حصلت على المرتبة الأولى إفريقيًّا وفقًا لمؤشر SCImago  للنشر العلمي، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومن بينها الدعم الفني المقدم من الوزارة للجامعات، والتدريب على النشر الدولي، وتحفيز الجامعات للباحثين على النشر بالمجلات الدولية.


ومن جانبه قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من تقدم كبير في النشر العلمي الدولي حيث يعود إلى عدة إجراءات تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، وعلى رأس هذه الإجراءات الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية.

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وأشار إلى التدريب على النشر الدولي أيضا الذي تقدمه وزارة التعليم العالي؛ مؤكدا أن ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين في كافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، وأيضا التقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة وذلك دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وأيضا إتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، احداث تعاون مع بنك المعرفة المصري.


وأضاف أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية سوف يزداد بشكل ملحوظ مستقبلاً في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال الدور الذي تقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة في دعم الباحثين وتحفيزهم خلال الفترة القادمة.

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