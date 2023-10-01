بالتزامن مع بدء الدراسة.. الأنشطة الرياضية والذهنية تغزو ساحات جامعة القاهرة

شهدت ساحات جامعة القاهرة انتشار الأنشطة الرياضية ، والمسابقات ضمن فاعليات استقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد.



حيث شهدت كليتا التجارة ودار العلوم تواجد الألعاب مثل البينج بونج وايضا مسابقات الشطرنج، وأنشطة “طلاب من أجل مصر” والتي قامت بوضح بعض الألعاب للطلاب من بينها كرة السلة وايضا البينج بونج وغيرها من الألعاب التي اقبل الطلاب عليها.

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام الدراسة بكليات الجامعة منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2023/2024، وذلك بالتزامن مع استقبال الجامعة لنحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة وفقًا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار اهتمام الجامعة الكبير بدعم العملية التعليمية والأنشطة الطلابية وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، المجتمع الأكاديمي والطلاب القدامى والجدد ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عاما دراسيا موفقا، وحافلًا بالانجازات، موضحًا إتمام جاهزية الجامعة والكليات استعدادًا للعام الجامعي الجديد من حيث إتمام أعمال الصيانة للمبانى والمنشآت وإعلان الجداول وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات وفقا للخريطة الزمنية والتي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى تدشين العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية، والعمل على تنمية الوعي الطلابي وروح الانتماء الوطني لديهم.