"البحث العلمي" تفتح باب التقدم في المسابقة القومية الثانية لتصميمات الأجهزة التعويضية

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه سيتم اعتبارًا من اليوم تلقى أفكار ومقترحات مبتكرة على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي، لاستقبال حلول مبتكرة في المسابقة القومية الثانية لتصميمات الأجهزة الطبية التعويضية (الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة).

وأوضح أنها تعد مسابقة قومية بالتعاون مع وزارة الدفاع. وعلى جميع المهتمين من الطلاب في كافة المراحل التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بكافة أنواعها، وأعضاء هيئة البحوث بالمعاهد والمراكز البحثية المصرية، والشركات العاملة داخل جمهورية مصر العربية التقدم للمسابقة من خلال الرابط التالي http://submission.asrt.sci.eg/ في موعد اقصاة 1/12/2023 طبقًا للشروط المعلنة على الموقع، وسوف تمنح الأكاديمية جوائز ماليه لأفضل ثلاث تصميمات من كل جهاز في المجالات المحددة علي الموقع الرسمي للأكاديمية، كما ستوفر الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الدفاع دعم النماذج الأولية لأفضل رُسُوم هندسيه في حال التأكد من الجدوي الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المسابقة يرجى زيارة موقع بنك الابتكار المصري www.eib.eg .



وأوضح البيان الصادر عن أكاديمية البحث العلمي صباح اليوم أنه بلغ عدد المتقدمين في المسابقة القومية الأولي لتصميمات الأجهزة الطبية التعويضية 39 متسابق، وهي المسابقة التي تم الإعلان عنها في 4 سبتمبر 2021 بالتعاون مع وزارة الدفاع، وتم الإعلان عن 7 فائزين بإجمالي جوائز مالية قيمتها 310 آلاف جنيه مصري مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ونظمت الأكاديمية احتفالية لتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة القومية لتصميمات الأجهزة التعويضية في فبراير 2022، وقد تم بتوزيع الجوائز علي الفائزين بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية.