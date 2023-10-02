عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"البحث العلمي" تفتح باب التقدم في المسابقة القومية الثانية لتصميمات الأجهزة التعويضية

صدى البلد

 

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه سيتم اعتبارًا من اليوم تلقى أفكار ومقترحات مبتكرة على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي، لاستقبال حلول مبتكرة في المسابقة القومية الثانية لتصميمات الأجهزة الطبية التعويضية (الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة).

 

txt

بدءا من الغد.. تفاصيل التسجيل في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب التكنولوجيا

txt

انتظام الدراسة بكليات جامعة سيناء ولقاء تعريفي للطلاب المستجدين

txt

بالتزامن مع بدء الدراسة.. الأنشطة الرياضية والذهنية تغزو ساحات جامعة القاهرة

txt

علوم القاهرة تقيم معرضا للحشرات والحيوانات المحنطة ضمن فعاليات استقبال الطلاب الجدد..صور

txt

إعلام القاهرة تستقبل الطلاب الجدد بحفل ترحيبي بحضور العميدة

txt

إعلام القاهرة تسابق الكليات في الاحتفال بانتصارات أكتوبر بمعرض عن الحرب

txt

التعليم العالي: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتطوير المنظومة بأرض الفيروز

txt

البينج والسلة .. طلاب من أجل مصر يستقبلون زملاءهم الجدد بالأنشطة الرياضية

txt

راتب 3500 دولار| احصل على فرصة للدراسة خارج مصر .. تفاصيل التقديم

txt

الجامعات تحتفي بالطلاب بالعام الدراسي الجديد| انطلاق الدراسة بتحية العلم .. مدرجات ومعامل ومدن آمنة .. وأنشطة متنوعة في أول يوم

وأوضح أنها تعد مسابقة قومية بالتعاون مع وزارة الدفاع. وعلى جميع المهتمين من الطلاب في كافة المراحل التعليمية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بكافة أنواعها، وأعضاء هيئة البحوث بالمعاهد والمراكز البحثية المصرية، والشركات العاملة داخل جمهورية مصر العربية التقدم للمسابقة من خلال الرابط التالي http://submission.asrt.sci.eg/  في موعد اقصاة 1/12/2023 طبقًا للشروط المعلنة على الموقع، وسوف تمنح الأكاديمية جوائز ماليه لأفضل ثلاث تصميمات من كل جهاز في المجالات المحددة علي الموقع الرسمي للأكاديمية، كما ستوفر الأكاديمية بالتعاون مع وزارة الدفاع دعم النماذج الأولية لأفضل رُسُوم هندسيه في حال التأكد من الجدوي الاقتصادية، ولمزيد من المعلومات حول المسابقة يرجى زيارة موقع بنك الابتكار المصري www.eib.eg .


وأوضح البيان الصادر عن أكاديمية البحث العلمي صباح اليوم أنه بلغ عدد المتقدمين في المسابقة القومية الأولي لتصميمات الأجهزة الطبية التعويضية 39 متسابق، وهي المسابقة التي تم الإعلان عنها في 4 سبتمبر 2021 بالتعاون مع وزارة الدفاع، وتم الإعلان عن 7 فائزين بإجمالي جوائز مالية قيمتها 310 آلاف جنيه مصري مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ونظمت الأكاديمية احتفالية لتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة القومية لتصميمات الأجهزة التعويضية في فبراير 2022، وقد تم بتوزيع الجوائز علي الفائزين بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، و مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو وصور

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار تضرب هذه المناطق

تدفق المياه أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين.. تطور جديد في سد النهضة

قرارات عاجلة من وزير الداخلية بعد حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

تحول استراتيجي غير مسبوق| مصر تعلن خبرا سارا بشأن البنزين والسولار

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

موضوعات متعلقة

بدءا من الغد.. تفاصيل التسجيل في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب التكنولوجيا

انتظام الدراسة بكليات جامعة سيناء ولقاء تعريفي للطلاب المستجدين

بالتزامن مع بدء الدراسة.. الأنشطة الرياضية والذهنية تغزو ساحات جامعة القاهرة

علوم القاهرة تقيم معرضا للحشرات والحيوانات المحنطة ضمن فعاليات استقبال الطلاب الجدد..صور

إعلام القاهرة تستقبل الطلاب الجدد بحفل ترحيبي بحضور العميدة

إعلام القاهرة تسابق الكليات في الاحتفال بانتصارات أكتوبر بمعرض عن الحرب

التعليم العالي: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتطوير المنظومة بأرض الفيروز

البينج والسلة .. طلاب من أجل مصر يستقبلون زملاءهم الجدد بالأنشطة الرياضية

ترشيحاتنا

السواق ضربه بالرصاص .. جريمة في النزهة بمفاجأة صادمة

30 صورة ..انتظام تام في ثاني أيام الدراسة بمدارس القاهرة

أول تعليق من مدرب نانت على طرد مصطفى محمد في مباراة رين

الفرق المصرية تتفوق إفريقيا| الأهلي يكتسح.. ريمونتادا زمالكاوية.. وبيراميدز وفيوتشر إلى دور المجموعات

توجيه رئاسي بشأن قانون الإيجار القديم.. هل يحل السيسي أزمة الملاك والمستأجرين؟

وزير الداخلية يكلف بتشكيل لجنة لكشف أسباب حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تفجر مفاجأة عن فوائد صعود 5 أدوار يوميا على السلم.. تفاصيل

أرخص وأحلى.. طريقة عمل الجبنة الكوبايات في البيت

توقف عن تناولها فورا .. أطعمة تسبب الحموضة وارتجاع المريء

خطوة جديدة تنهي أزمة أسعار السجائر.. وشعبة الدخان تخرج عن صمتها

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ