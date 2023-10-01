راتب 3500 دولار| احصل على فرصة للدراسة خارج مصر .. تفاصيل التقديم

أعلنت إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت قنصلية ج.م.ع العامة فى هونج كونج بشأن الإعلان عن 300 منحة لدراسة الدكتوراه فى الجامعات المختلفة فى هونج كونج للعام الدراسى 2024/2025 وذلك لمدة 3 سنوات حيث ستوفر الجهة المانحة راتب شهرى وهو يعادل 3530 دولار أمريكى وبدل سفر خاص بالبحث والمؤتمرات بقيمة 1760 دولار أمريكى سنويًا ولمدة ثلاث سنوات.

واوضحت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة وكيفية التقدم يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/apply.html

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/GuidanceNote.pdf

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.



وكانت قد أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن أفادت الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمى بالقاهرة بشأن الإعلان السادس لبرنامج UNILEAD2024والتى تنظمه هيئة DAAD بالاشتراك مع جامعةOldenburg بألمانيا وجامعة Nelson Mandela Metropolitan University بجنوب أفريقيا .

وأوضحت أن هذا البرنامج عبارة عن دورة تدريبية مكثفة تجمع بين مرحلتي الاتصال عبر الإنترنت في نهج التعلم المدمج للذين يشغلون مناصب إدارية جامعية مع مسؤوليات إدارية وموظفين في المجالات التالية:

- مديرى إدارات الجامعة المركزية (التخطيط ، التقييم ، التمويل ، الموارد البشرية ، التعليم المستمر ، المكاتب الدولية ، التكنولوجيا ، إلخ.)

- مديرى فرق العمل المعنية بمشاريع إصلاح الجامعات .

- مديرى وحدات أو برامج تطوير الموظفين.

أخر موعد للتقدم : 11 أكتوبر 2023

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم وكيفية التقدم يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:

https://c3lms.uni-oldenburg.de/unilead-2024

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.