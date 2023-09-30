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الجامعات تحتفي بالطلاب بالعام الدراسي الجديد| انطلاق الدراسة بتحية العلم .. مدرجات ومعامل ومدن آمنة .. وأنشطة متنوعة في أول يوم

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

 

التعليم العالي :
إعلان الجداول للطلاب وتواجد أعضاء هيئة التدريس باليوم الدراسي الأول 
أنشطة توعوية ورعاية الموهوبين منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 
الأعلى للجامعات:
مدرجات ومعامل ومدن جامعية أمنة في استقبال الطلاب
استعداد المستشفيات الجامعية للعام الدراسي الجديد 
الجامعات التكنولوجية تحتفي بالطلاب الجدد في أول أيام الدراسة
الجامعات الأهلية:
انطلاق العام الدراسي الجديد بتحية العلم والطلاب القدامى في استقبال الجدد

 

 

استقبلت الجامعات الطلاب اليوم وسط أجواء من الاحتفاء  والترحيب بالطلاب ، حيث حصدت اليوم ثمرة جهودهم التي بذلتها على مدار الفترة الماضية لاستقبال الطلاب ، وكان لاستقبال الطلاب الجدد أجواء خاصة حيث كان هناك نوع من الإرشاد والدعم لهم من قبل إدارة الكليات والطلاب القدامى،  بينما كان من أبرز ما شهدته الجامعات لاستقبال الطلاب هي تحية العلم.

 

إعلان الجداول للطلاب وتواجد أعضاء هيئة التدريس باليوم الدراسي الأول


قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الجامعات تشهد تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة داخل الحرم الجامعي منذ صباح اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، وذلك من أجل ضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

 

وأشار الى ان الكليات تعمل على سرعة قيام الكليات بإعلان الجداول الدراسية ، وذلك أيضا من قبل بدء العام الدراسي الجديد، حتى تنتظم الدراسة بكافة الكليات .

 

أنشطة توعوية ورعاية الموهوبين منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد


وأكد الدكتور عادل عبدالغفار أنه تم الجامعات ستقوم  بعقد ندوات ثقافية ضمن خطتها للعام الدراسي الجديد بالإضافة إلى ورش العمل التي هدفها تنمية الوعي القومي لدى جميع الطلاب و القيام بمحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، وأيضا تعاون الجامعات ع مركز رعاية الموهوبين والنوابغ في الوزارة، وذلك بهدف تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب، والقيام بدعم الطلاب الموهوبين.

 

 

مدرجات ومعامل ومدن جامعية أمنة في استقبال الطلاب


واكد المجلس الأعلى للجامعات أن الجامعات تم توجيهها من قبل الوزير بضرورة استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وذلك من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بشكل ناجح.

 

وأشار إلى أن جميع الجامعات أكدت على جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، وأيضا أعلنت التأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان في جميع المنشآت الجامعية؛ وذلك من أجل ضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.
 

 

استعداد المستشفيات الجامعية للعام الدراسي الجديد

 

واضاف ان الجامعات شددت على الكليات كما بضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات، كما وجه الوزير بجاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
 


الجامعات التكنولوجية تحتفي بالطلاب الجدد في أول أيام الدراسة


قالت الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، إن الجامعة انتهت من استكمال البنية التحتية والإنشاءات والتجهيزات للجامعة، لاستقبال الطلاب في أول إيام العام الدراسي الجديد اليوم ، وذلك وفق الخطة الزمنية الموضوعة.


وأشارت الى انه تم تجهيز المسرح و جميع القاعات الدراسية وزيادة عددها، بالإضافة إلى تجهيز المعامل والورش الخاصة بالبرامج الدراسية بالجامعة، والقيام بتزويدها بأحدث الأجهزة، حيث تم عقد الشراكات المختلفة مع الهيئات و المؤسسات الصناعية من أجل توفير الفرص التدريبية الخاصة بالطلاب لتحقيق اهداف استراتيجية الجامعة استعدادًا لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024م.

وأكدت الدكتور هبة فاروق سالم؛ لـ صدى البلد على استعداد الجامعة، لاستقبال الطلاب الجدد والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة، ومرافق الجامعة، فضلا عن انتهاء جميع الترتيبات اللازمة، لانطلاق، وانتظام العملية التعليمية، والدراسة بالعام الجامعي الجديد.

 

بدء العام الدراسي الجديد بالجامعات الأهلية بتحية العلم

 


استعدت الجامعات الأهلية لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد في أولى أيامه حيث حرص أعضاء هيئة التدريس على التواجد كما عملت الجامعات على الاستعداد لاستقبال الطلاب والاحتفاء بهم على مدار الفترة الماضية.


حيث قال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الاهلية ، أنه تم الانتهاء ؛ من كافة الاستعدادات، والتجهيزات اللازمة؛ لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024 ، قبل انطلاقه طبقا للخطة الزمنية المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات.


وأكد المنشاوي ان الجامعة تستقبل هذا العام 3500 طالب وطالبة، حيث تم اجراء مراسم تحية العلم أمام المبنى الإداري في الساعة العاشرة صباحًا بالإضافة إلى الاحتفاء بالطلاب الجدد، وتعريفهم بنظام الدراسة، ومرافق الجامعة وذلك من خلال مشاركة الطلاب القدامى، وأعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة الأهلية.


وأشار المنشاوي إلى أن الترتيبات اللازمة التي قامت بها الجامعة قبل انطلاق وانتظام العملية التعليمية، والدراسة بالعام الجامعي الجديد، شملت: " تجهيز المدرجات، وقاعات المحاضرات، والمعامل، والمكتبات، والعيادة الطبية، ووضع الجداول وإعلانها، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي، وعملية تنظيم دخول الأفراد، والسيارات للحرم الجامعي، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع منشآت الجامعة الأهلية".


الطلاب القدامى في استقبال الطلاب الجدد


وأضاف أن هناك التزام بالمحاضرات منذ بدء اليوم الأول للعام الدراسي، على مستوى كليات الجامعة، وانتظام سير العملية التعليمية، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب، لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة، وفقًا لخريطة الأنشطة على مستوى الكليات، وذلك لما تقوم به الأنشطة الطلابية من دور مهم، في تكوين هوية الطالب، وبناء شخصيته.


بينما قال الدكتور الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أنه قد اجتمع قبل بدء الدراسة  بمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، مؤكدا على إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد، من تجهيز قاعات المحاضرات والمعامل وأعضاء هيئة التدريس.

 

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