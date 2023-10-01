انتظام الدراسة بكليات جامعة سيناء ولقاء تعريفي للطلاب المستجدين

شهدت جامعة سيناء بفرعيها فى العريش والقنطرة، انتظام الدراسة على مستوى كليات الجامعة، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الجامعى الجديد 2023 /2024 ، حيث انتظم الطلاب فى المحاضرات بقاعات ومدرجات ومعامل الكليات من اليوم الأول لبدء العام الدراسى.

وحرصت جامعة سيناء، على تنظيم يوم تعريفى ببرامج الجامعة وخريطة الموقع الجغرافى للجامعة وذلك للطلاب المستجدين بكليات جامعة سيناء بفرعي القنطرة والعريش، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى بالجامعة لتعريف زملاءهم بأماكن الحصول على خدمات الجامعة والمدرجات ومواقع الكليات وأيضا المكتبة المركزية داخل كل فرع.



وأعرب عدد من طلاب الجامعة عن سعادتهم باستقبال الجامعة خلال انطلاق العام الجامعى، وتنظيم لقاءات تعريفية بالجامعة والكليات والبرامج الخاصة التي يتم تدريسها فى الكليات.



وأكدت جامعة سيناء إنهاء كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية بشأن استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكليات الجامعة، حيث أجرت المراجعة الداخلية والصيانة اللازمة للمبانى والمدرجات خلال الإجازة الصيفية ومراجعة أماكن إقامة الطلاب فى المدينة الفندقية بالجامعة.

وتضم جامعة سيناء فرع العريش كليات: الصيدلة والأسنان والهندسة والحاسبات والمعلومات والإدارة والإعلام، فيما تضم جامعة سيناء فرع القنطرة: الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعى والهندسة وعلوم الحاسب والإدارة والإعلام عربى وإنجليزي.

