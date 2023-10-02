عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدءا من الغد.. تفاصيل التسجيل في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب التكنولوجيا

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن دعوة للمشاركة في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب تكنولوجيا النانو الذى  سيعقد خلال الفترة من 14 وحتى  19 يناير 2024 فندق جراند نايل تاور القاهرة‏، بالتعاون مع جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ، و سيكون المؤتمر من تنظيم الأكاديمية .

واوضحت انه سيركز المؤتمر على العمل في مجال الطاقة المستدامة والبيئة وتغير المناخ والصحة من خلال مشاركة الباحثين والأكاديميين والطلاب والمتخصصين في الصناعة من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا .

و للمشاركة فى المؤتمر ستكون التفاصير كالأتى: 
1-  التسجيل للمؤتمر يوم الأحد الأول من  أكتوبر 2023
2- الموعد النهائي لتقديم الملخصات  31 أكتوبر 2023
3- موعد الإعلان عن  قبول الملخصات 15 نوفمبر 2023.

انتظام الدراسة بكليات جامعة سيناء ولقاء تعريفي للطلاب المستجدين

بالتزامن مع بدء الدراسة.. الأنشطة الرياضية والذهنية تغزو ساحات جامعة القاهرة

علوم القاهرة تقيم معرضا للحشرات والحيوانات المحنطة ضمن فعاليات استقبال الطلاب الجدد..صور

إعلام القاهرة تستقبل الطلاب الجدد بحفل ترحيبي بحضور العميدة

إعلام القاهرة تسابق الكليات في الاحتفال بانتصارات أكتوبر بمعرض عن الحرب

التعليم العالي: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتطوير المنظومة بأرض الفيروز

البينج والسلة .. طلاب من أجل مصر يستقبلون زملاءهم الجدد بالأنشطة الرياضية

راتب 3500 دولار| احصل على فرصة للدراسة خارج مصر .. تفاصيل التقديم

الجامعات تحتفي بالطلاب بالعام الدراسي الجديد| انطلاق الدراسة بتحية العلم .. مدرجات ومعامل ومدن آمنة .. وأنشطة متنوعة في أول يوم

التعليم العالي: بحوث الإلكترونيات يوقع عقد استضافة شركة ناشئة مع تطبيق رنكر Rnker


4- الموعد النهائي لتقديم أوراق العمل كاملة 30 نوفمبر 2023
5- الموعد النهائى لإعلان قبول الأوراق العلمية  24 ديسمبر2023
6-رسوم تسجيل مشاركة الطلبه من مصر ستكون 2500 جنيه ،ومن خارج مصر في فاعليات المؤتمر 250 دولار أمريكى
7-رسوم تسجيل مشاركة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما بعدها من مصر ستكون 4000 جنيه، ومن خارج مصر 400 دولار أمريكي.

ولمزيد من التفاصيل عن المؤتمر وللتسجيل يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي : 
 https://us-africa.eri.sci.eg/

بينما لإستيفاء إستمارة المشاركة يرجي زيارة الرابط الإلكتروني التالي : 
https://us-africa.eri.sci.eg/?page_id=2436

أكاديمية البحث العلمي مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب تكنولوجيا النانو جامعة تكساس جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

تعليق صادم من مي حلمي عن انفصال طليقها محمد رشاد وخطيبته

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

السيسي لوزير التموين: الناس بتقول إنك مش مسيطر على الأسعار

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

الرئيس السيسي لـ وزير التموين أين السيطرة على الأسعار؟.. ورد مفاجئ من مصيلحي

ترشيحاتنا

ناصر ماهر يكشف موقفه من الانضمام للزمالك

معاشات الصحفيين تبدأ الاحتفال الجماعي الثالث بعيد ميلاد شيوخ المهنة

بسعر مناسب جدا.. أفضل موبايل أوبو Oppo بمعالج كوالكوم

هل يجوز إلقاء السلام على الذاكر والداعي.. ومتى يلزمه الرد؟

بالتقسيط على 30 سنة .. امتلك شقة متشطبة بمقدم 25 ألف جنيه

احذر الذهاب لـ باريس.. مقطع يظهر انتشار البق في جميع أنحاء مواصلات فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قشر سمك.. نرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة من مهرجان الإسكندرية

بفستان كب.. الهام شاهين تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية

بفستان جينز.. كارولين عزمى تثير الجدل باطلالة ملفتة

الثلاثاء.. افتتاح معرض فلكلور للفنان الراحل زكريا الزيني بسفرخان

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ