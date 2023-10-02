بدءا من الغد.. تفاصيل التسجيل في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب التكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن دعوة للمشاركة في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب تكنولوجيا النانو الذى سيعقد خلال الفترة من 14 وحتى 19 يناير 2024 فندق جراند نايل تاور القاهرة‏، بالتعاون مع جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ، و سيكون المؤتمر من تنظيم الأكاديمية .

واوضحت انه سيركز المؤتمر على العمل في مجال الطاقة المستدامة والبيئة وتغير المناخ والصحة من خلال مشاركة الباحثين والأكاديميين والطلاب والمتخصصين في الصناعة من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا .

و للمشاركة فى المؤتمر ستكون التفاصير كالأتى:

1- التسجيل للمؤتمر يوم الأحد الأول من أكتوبر 2023

2- الموعد النهائي لتقديم الملخصات 31 أكتوبر 2023

3- موعد الإعلان عن قبول الملخصات 15 نوفمبر 2023.



4- الموعد النهائي لتقديم أوراق العمل كاملة 30 نوفمبر 2023

5- الموعد النهائى لإعلان قبول الأوراق العلمية 24 ديسمبر2023

6-رسوم تسجيل مشاركة الطلبه من مصر ستكون 2500 جنيه ،ومن خارج مصر في فاعليات المؤتمر 250 دولار أمريكى

7-رسوم تسجيل مشاركة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما بعدها من مصر ستكون 4000 جنيه، ومن خارج مصر 400 دولار أمريكي.

ولمزيد من التفاصيل عن المؤتمر وللتسجيل يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي :

https://us-africa.eri.sci.eg/

بينما لإستيفاء إستمارة المشاركة يرجي زيارة الرابط الإلكتروني التالي :

https://us-africa.eri.sci.eg/?page_id=2436