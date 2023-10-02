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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| نفي منح إجازة بمدارس الجيزة اليوم.. وإحالة مدير في الهرم للتحقيق لعدم الانضباط

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

لعدم الانضباط.. إحالة مدير مدرسة كفرة نصار الابتدائية بالهرم للتحقيق


انتظمت العملية الدراسية داخل مدارس تعليم الجيزة خلال اليوم الثاني من العام الدراسي الجديد 2023-2024. 

وقد تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مدارس الشهيد محمد سيد أحمد الابتدائية والإعدادية، كفرة نصار سابقا، ومدرسة المعرفة الرسمية لغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية. وكان في استقباله خالد عبدالحميد مدير عام الادارة. ومدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة العمرانية التعليم

 

التعليم تنفي منح مدارس الجيزة أجازة اليوم وتؤكد انتظام الدراسة


أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلاً ، حسمت خلاله الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول منح مدارس محافظة الجيزة إجازة اليوم الاثنين ٢ أكتوبر. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة وأن الدراسة منتظمة بصورة طبيعية بمدارس محافظة الجيزة

 

رئيس جامعة سوهاج: المواطن المصري يتمتع بحياة كريمة


شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ، والتي اقيمت ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن ، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع، بقاعة

 

30 صورة ..انتظام تام في ثاني أيام الدراسة بالقاهرة

 


شهدت اليوم مدارس محافظة القاهرة ، انتظاما تاما للدراسة وحضورا مكثفا للطلاب والمعلمين وذلك في ثاني أيام الدراسة بمدارس محافظة القاهرة . و بدأت الدراسة أمس في جميع محافظات الجمهورية ، لطلاب الصف الأول من كل مرحلة تعليمية ، ثم بدأت الدراسة اليوم لطلاب باقي الصفوف منعا لتزاحم الطلاب بجميع المراحل في اول

 

 

 

الخشت: تسكين الطلاب القدامى بالمدن الجامعية.. والأولوية للطالبات حفاظًا عليهن


بدأت المدن الجامعية بجامعة القاهرة، في استقبال وتسكين الطلاب القدامى للإقامة بها خلال فترة الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023/2024، وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة، على أن يتم تسكين الطلاب المستجدين وإعلان جداول تسكينهم لاحقًا بعد الانتهاء من إجراءات الالتحاق بكلياتهم. وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت

 

 

حظر حرمان أى طالب من الدراسة أو الكتب المدرسية بسبب المصروفات

 

تلقت جميع مدارس الجمهورية قرارا عاجلا شدد على حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات في العام الدراسي الجديد .

 

 

 

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