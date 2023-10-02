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رئيس التحرير
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تعليم

الخشت: تسكين الطلاب القدامى بالمدن الجامعية.. والأولوية للطالبات حفاظًا عليهن

صدى البلد

بدأت المدن الجامعية بجامعة 
القاهرة، في استقبال وتسكين الطلاب القدامى للإقامة بها خلال فترة الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023/2024، وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة، على أن يتم تسكين الطلاب المستجدين وإعلان جداول تسكينهم لاحقًا بعد الانتهاء من إجراءات الالتحاق بكلياتهم.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المدن الجامعية التي تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية، أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد، مشيرًا إلى توجيهه باستيعاب أعداد الطالبات فورًا للحفاظ عليهن من السكن الخارجي ومن مشقة السفر والعودة يوميًا، وتوفير الرعاية لجميع الطلاب والطالبات للحفاظ على سلامتهم.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن عمليات التسكين بمدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات بدأت من السبت 30 سبتمبر وتستمر حتى الاثنين 9 أكتوبر، كما بدأ التسكين بمدينة الطالبات بالجيزة من يوم السبت 30 سبتمبر حتى الأحد 8 أكتوبر، وبدأ التسكين بمدينة رعاية الطالبات من يوم السبت 30 سبتمبر وحتى الثلاثاء 3 أكتوبر.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تحرص على الاهتمام بالمدن الجامعية والعمل على تطويرها بشكل مستمر لتكون مكانًا ملائمًا للإقامة والإعاشة وممارسة الأنشطة والهوايات لجميع الطلاب المغتربين والوافدين حتى يتمكنوا من مواصلة الدراسة في بيئة مناسبة تحفزهم على الإبداع، مشيرًا إلى أن المدن الطلابية لجامعة القاهرة ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب وإنما هي بمثابة الأسرة البديلة في تقديم الرعاية للطلاب والطالبات في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى إطلاق الجامعة منذ أكثر من 5 سنوات مشروعًا ضخمًا لتطوير المدن الجامعية على 3 مراحل، شملت المرحلة الأولى تجديد مدخل مدينة الطلبة بالجيزة، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي، وتضمنت المرحلة الثانية رفع كفاءة وتجديد المباني السكنية والخدمات والطرق بمدينة الطلبة، وعدد من مباني المدن الأخرى، وتمثلت المرحلة الثالثة للتطوير في استكمال رفع كفاءة باقي المدن وفق أحدث المواصفات الهندسية والخدمية وتركيب شبكة حماية مدنية طبقا لأعلى مواصفات قياسية لتحقيق الأمان وتركيب مطبات صناعية مع إعادة تخطيط الطرق، وتزويد الغرف بمراوح وشاشات تليفزيون حيث تم تركيب 4770 شاشة وريسيفر وأطباق استقبال القنوات الفضائية بغرف المدن الجامعية للطلاب، مع الاستمرار في عمليات التطوير والتجديد.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بها 5 مدن طلابية هي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، وشهدت هذه المدن خلال الأعوام الماضية عمليات تطوير ضخمة من أجل تحويلها إلى مدن جامعية ذكية.

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