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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

30 صورة ..انتظام تام في ثاني أيام الدراسة بالقاهرة

انتظام الدراسة في
انتظام الدراسة في المدارس اليوم

شهدت اليوم مدارس محافظة القاهرة ، انتظاما تاما للدراسة وحضورا مكثفا للطلاب والمعلمين وذلك في ثاني أيام الدراسة بمدارس محافظة القاهرة .


و بدأت الدراسة أمس في جميع محافظات الجمهورية ، لطلاب الصف الأول من كل مرحلة تعليمية ، ثم بدأت الدراسة اليوم لطلاب باقي الصفوف منعا لتزاحم الطلاب بجميع المراحل في اول يوم دراسة

ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات؛ من أجل مصلحة الطلاب، وطمأنهن بأنه لا تغيير فى قواعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه المرحلة، عقب إجراء حوار مجتمعي موسع يضم كافة الأطراف للخروج بالآليات المناسبة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسى، تتضمن أفضل المعلمين. ووجه الوزير الطالبات بمشاهدة القنوات التعليمية، مؤكدا لهن أنها تضم أفضل وأمهر المعلمين، كما وجه بمشاهدة المنصات التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة في إطار اهتمامها بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، قامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات، منها توفير مواد تعليمية وتدريبية، وتتضمن شرحا وافيا وعميقا، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالإضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية.

وأكد  أنه جاري حاليا إعداد بنوك أسئلة مفتوحة، لمساعدة الطلاب على التحصيل والمذاكرة، ولإثراء تدريبهم على حل الأسئلة، وإثراء عملية التعلم.

ووجه وزير التربية والتعليم  بضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم.

إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
مدارس المعلمين الدراسة محافظة القاهرة Jobs Education

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