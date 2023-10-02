التعليم تنفي منح مدارس الجيزة أجازة اليوم وتؤكد انتظام الدراسة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلاً ، حسمت خلاله الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول منح مدارس محافظة الجيزة إجازة اليوم الاثنين ٢ أكتوبر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة وأن الدراسة منتظمة بصورة طبيعية بمدارس محافظة الجيزة وكافه مدارس الجمهورية.

و بدأت الدراسة أمس في جميع محافظات الجمهورية ، لطلاب الصف الأول من كل مرحلة تعليمية، ثم بدأت الدراسة اليوم لطلاب باقي الصفوف منعا لتزاحم الطلاب بجميع المراحل في اول يوم دراسة.

ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات؛ من أجل مصلحة الطلاب، وطمأنهن بأنه لا تغيير فى قواعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه المرحلة، عقب إجراء حوار مجتمعي موسع يضم كافة الأطراف للخروج بالآليات المناسبة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسى، تتضمن أفضل المعلمين. ووجه الوزير الطالبات بمشاهدة القنوات التعليمية، مؤكدا لهن أنها تضم أفضل وأمهر المعلمين، كما وجه بمشاهدة المنصات التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الوزارة فى إطار اهتمامها بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، قامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات، منها توفير مواد تعليمية وتدريبية، وتتضمن شرحا وافيا وعميقا، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالاضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية.