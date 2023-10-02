بتعليمات رئاسية| حظر حرمان أى طالب من الدراسة أو الكتب المدرسية بسبب المصروفات

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا شدد خلاله على حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات في العام الدراسي الجديد .

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قراره هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على حسن معاملة الطلاب ، ومنع التعدي عليهم نهائياً بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز .

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

وتنتظم الدراسة في المدارس بالعام الدراسي الجديد وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، حيث يلتزم 25 مليون طالب وطالبة بالحضور في مدارسهم بالزي المدرسي في موعد اليوم الدراسي ، ويلتزم الجميع بطابور الصباح وتحية العام وترديد النشيد الوطني

وفى إطار الاهتمام بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتنفيذ حزمة من الإجراءات، منها توفير مواد تعليمية وتدريبية، وتتضمن شرحا وافيا وعميقا، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالاضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية.