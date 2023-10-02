عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتعليمات رئاسية| حظر حرمان أى طالب من الدراسة أو الكتب المدرسية بسبب المصروفات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا شدد خلاله على حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات في العام الدراسي الجديد .

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قراره هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على حسن معاملة الطلاب ، ومنع التعدي عليهم نهائياً بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز .

ووجه  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس. 

وتنتظم الدراسة في المدارس بالعام الدراسي الجديد وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، حيث يلتزم 25 مليون طالب وطالبة بالحضور في مدارسهم بالزي المدرسي في موعد اليوم الدراسي ، ويلتزم الجميع بطابور الصباح وتحية العام وترديد النشيد الوطني

وفى إطار الاهتمام بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتنفيذ حزمة من الإجراءات، منها توفير مواد تعليمية وتدريبية، وتتضمن شرحا وافيا وعميقا، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالاضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية.

التربية والتعليم التعليم الكتب المدرسية وزير التربية والتعليم العام الدراسي الجديد العام الدراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو وصور

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

يتجه بقوة نحو 1800 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن بمصر بعد الانهيار العالمي

تدفق المياه أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين.. تطور جديد في سد النهضة

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية.. الصور الأولى

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

دموع ودعوات ولحظات صعبة.. مشاهد إنسانية من حريق الاسماعيلية اليوم

الصحة: رفع حالة الاستعداد بمستشفيات الإسماعيلية و50 سيارة إسعاف بموقع حريق مديرية الأمن

ترشيحاتنا

استبعاد 4 حكام من إدارة مباريات الدوري.. تعرف عليهم

لا تملكون سلطة اصدار القرار.. كوريا الشمالية تتحدي الوكالية الدولية للطاقة الذرية

ارتفاع عدد المصابين لـ 30 حتى الآن.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

بتعليمات رئاسية| حظر حرمان أى طالب من الدراسة أو الكتب المدرسية بسبب المصروفات

بيجو 301 ولا ستروين سي اليزيه .. من الأفضل "بالأسعار"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول القهوة يوميا

لمروره بوعكة صحية.. نجل هاني الناظر يطلب الدعاء لوالده

مرض هاني الناظر يثير قلق السوشيال ميديا.. تفاصيل

بالبرتقالي.. ليلي علوي تثير الجدل بجمبسوت ملفت|شاهد

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ