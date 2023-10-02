لعدم الانضباط.. إحالة مدير مدرسة كفرة نصار الابتدائية بالهرم للتحقيق

انتظمت العملية الدراسية داخل مدارس تعليم الجيزة خلال اليوم الثاني من العام الدراسي الجديد 2023-2024.



وقد تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مدارس الشهيد محمد سيد أحمد الابتدائية والإعدادية، كفرة نصار الابتدائية سابقا، وكذلك مدرسة كفرة نصار الإعدادية، ومدرسة المعرفة الرسمية لغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية، وكان في استقباله خالد عبدالحميد مدير عام الإدارة.

ومدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، وكان في استقباله محمد فايز عباس مدير عام الإدارة.



وخلال الزيارة أكد سلومة على انتظام سير اليوم الدراسي بالكامل، والتزام كافة العاملين بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن المديرية والوزارة.



كما اتخذ سلومة قرارا بإحالة مدير مدرسة كفرة نصار الابتدائية وتحويل الإدارة إلى التحقيق لعدم الانضباط.

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