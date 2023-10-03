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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تزامنا مع احتفالات أكتوبر.. عاشور: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية للتعليم العالي

صدى البلد

ثمن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدعم غير المسبوق الذي قدمته القيادة السياسية وأجهزة الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي بأرض الفيروز والتي كان لها أثر إيجابي في تحقيق إنجاز غير مسبوق في المنظومة التعليمية بشمال وجنوب سيناء خلال فترة زمنية وجيزة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تضع نُصب أعينها تطوير شبه جزيرة سيناء، وإحداث طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري، مؤكدًا أن الوزارة نجحت بدعم من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في توفير جامعات من الجيل الرابع تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، بالإضافة إلى تزويدها بكافة الوسائط التكنولوجية الحديثة لتقديم تجربة تعليمية فريدة ومتميزة، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني

 

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وأشار د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزارة نفذت أكثر من 37 مشروعًا في مجال التعليم العالي بسيناء خلال السنوات التسع الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه، موضحًا أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر(2030)، مشيرًا إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية تعُد من أبرز ثمار المشروعات القومية والتنموية في سيناء، والتي تعمل على تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، ولكي يساهموا في الارتقاء بالمجتمع ودعم جهود تنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح د. أشرف حسين رئيس الجامعة أن جامعة الملك سلمان الدولية تأتي في مقدمة المشروعات القومية للتعليم العالي بسيناء، وتعتبر الجامعة واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2020، كما تعُد أول جامعة ذكية في سيناء تسعى إلى تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة، مؤكدًا أن رسالتها ترتكز على إعداد كوادر بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال البرامج الأكاديمية المتميزة في العديد من المجالات، لافتًا إلى أن الجامعة بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 10 مليارات ونصف المليار جنيه.

وأوضح د. حسين أن الجامعة لديها 3 أفرع بجنوب سيناء (رأس سدر، الطور، شرم الشيخ)، حيث يُقام المقر الرئيسي للجامعة بمدينة الطور على مساحة 200 فدان، بتكلفة 5.25 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة بمدينة رأس سدر على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويُقام فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية بدأت عملها بفرعيها بمدينتي (رأس سدر وشرم الشيخ) خلال العام الجامعي 2020/2021، ثم انضم فرع الجامعة بمدينة (الطور) للعمل خلال العام الجامعي 2021/2022.

وتقدم جامعة الملك سلمان الدولية العديد من البرامج الدراسية المتميزة وذلك في عدة مجالات ومنها (العلوم الهندسية، هندسة الحاسبات، علوم الحسابات، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية المُتقدمة، الزراعات الصحراوية، الطب، طب الأسنان، العلوم الصيدلية، الطب البيطري، التمريض، العلوم الإدارية والأعمال، اللغات التطبيقية، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم).

الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة

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