55 ترتيب مصر الدولي.. تفاصيل مؤشر البحث العلمي لشهر سبتمبر 2023

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن ترتيب مصر الدولي هو 55 في مؤشر البحوث والتطوير الفرعي، وفقاً لتقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023، من بين 132 دولة شملها التقرير.

وجاء مؤشر الباحثين لكل مليون نسمة في المرتبة 55، ومؤشر الإنفاق على البحث والتطوير في المرتبة الـ 42.

وتقدمت مصر في مؤشر أعلى 3 جامعات في تصنيف QS للمرتبة 49 بعدما كانت في عام 2022 في المرتبة 51.

وارتفعت مركزين في مؤشر التعاون في البحث والتطوير بين الصناعة والجامعات، وأصبحت في المرتبة 50 عالمياً.

وقد تقدمت مصر في مؤشر الابتكار العالمي ثلاثة مراكز عن العام الماضي وأصبحت في المرتبة 86 عالمياً.

ويعد مؤشر الابتكار العالمي من المؤشرات الدولية المهمة، والتي تصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويقوم بترتيب الدول وفقاً للابتكار ومؤسساته والعوامل المساعدة عليه.



ومؤشر البحث العلمي الشهري هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهرياً.

