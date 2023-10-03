عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

55 ترتيب مصر الدولي.. تفاصيل مؤشر البحث العلمي لشهر سبتمبر 2023

صدى البلد

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن  ترتيب  مصر  الدولي هو 55  في  مؤشر  البحوث  والتطوير الفرعي،  وفقاً  لتقرير  مؤشر  الابتكار  العالمي  لعام 2023،  من  بين  132  دولة  شملها التقرير.

وجاء  مؤشر  الباحثين  لكل  مليون  نسمة  في  المرتبة 55، ومؤشر  الإنفاق  على  البحث  والتطوير  في المرتبة  الـ  42.  

وتقدمت  مصر  في  مؤشر  أعلى  3 جامعات  في  تصنيف  QS  للمرتبة  49  بعدما  كانت  في عام  2022  في  المرتبة  51.  

وارتفعت  مركزين  في  مؤشر التعاون  في  البحث  والتطوير  بين  الصناعة والجامعات،  وأصبحت  في  المرتبة  50 عالمياً.

وقد  تقدمت  مصر  في  مؤشر  الابتكار  العالمي  ثلاثة مراكز  عن  العام  الماضي  وأصبحت  في  المرتبة  86 عالمياً.

ويعد  مؤشر  الابتكار  العالمي  من  المؤشرات الدولية  المهمة،  والتي  تصدرها  المنظمة  العالمية للملكية  الفكرية،  ويقوم  بترتيب  الدول  وفقاً  للابتكار ومؤسساته  والعوامل  المساعدة عليه.

txt

غدا.. القومي للبحوث ينظم احتفالية لتسليم شهادات للحاصلين على جوائز الدولة والمركز لعام 2022

txt

أخبار التعليم| نفي منح إجازة بمدارس الجيزة اليوم.. وإحالة مدير في الهرم للتحقيق لعدم الانضباط

txt

الأولى أفريقيًا بالنشر الدولي.. هكذا واصلت مصر التميز في التصنيفات العالمية

txt

الأولى أفريقيًا في النشر الدولي| هكذا تمكنت مصر من تحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات العالمية في عهد الرئيس السيسي

txt

وزير التعليم العالى يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعتى كامبريدج كانتربرى وكرايست تشيرش

txt

إنشاء عشرات الجامعات المتطورة .. طفرة بالتعليم العالي في عهد الرئيس السيسي

txt

"البحث العلمي" تفتح باب التقدم في المسابقة القومية الثانية لتصميمات الأجهزة التعويضية

txt

بدءا من الغد.. تفاصيل التسجيل في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب التكنولوجيا

txt

انتظام الدراسة بكليات جامعة سيناء ولقاء تعريفي للطلاب المستجدين

txt

بالتزامن مع بدء الدراسة.. الأنشطة الرياضية والذهنية تغزو ساحات جامعة القاهرة


ومؤشر  البحث  العلمي  الشهري هو  مؤشر  للعلوم والتكنولوجيا  يصدره  المرصد  المصري  للعلوم والتكنولوجيا  والابتكار  بأكاديمية  البحث  العلمي والتكنولوجيا شهرياً.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع للرئيس: حرب أكتوبر ستظل ملحمة خالدة استردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه المقدسة

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

موضوعات متعلقة

غدا.. القومي للبحوث ينظم احتفالية لتسليم شهادات للحاصلين على جوائز الدولة والمركز لعام 2022

أخبار التعليم| نفي منح إجازة بمدارس الجيزة اليوم.. وإحالة مدير في الهرم للتحقيق لعدم الانضباط

الأولى أفريقيًا بالنشر الدولي.. هكذا واصلت مصر التميز في التصنيفات العالمية

الأولى أفريقيًا في النشر الدولي| هكذا تمكنت مصر من تحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات العالمية في عهد الرئيس السيسي

وزير التعليم العالى يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعتى كامبريدج كانتربرى وكرايست تشيرش

إنشاء عشرات الجامعات المتطورة .. طفرة بالتعليم العالي في عهد الرئيس السيسي

"البحث العلمي" تفتح باب التقدم في المسابقة القومية الثانية لتصميمات الأجهزة التعويضية

بدءا من الغد.. تفاصيل التسجيل في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب التكنولوجيا

ترشيحاتنا

أعظم ملاحم التكاتف بين المصريين.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

الحق اشتري| أسعار الذهب تسجل هبوطًا اليوم الثلاثاء 3-10-2023

بالذخائر العنقودية.. أوكرانيا تقصف قرية روسية قرب الحدود

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

9 سنوات بناء.. كيف صمدت مصر اقتصاديا وسط الإرهاب والأزمات|خبراء يشرحون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مني زكي.. لأول مرة عارضة أزياء فى أسبوع الموضة بباريس

قصتها مأساوية.. تفاصيل تكريم سلطات روسيا مواطنا تركيا بسبب شابة حامل

توصية طبية تحدد مصير موديست مع الأهلي.. تفاصيل حاسمة

أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتأثيره على الدراسة

فيديو

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ