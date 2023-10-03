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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لمتابعة الأساليب الحديثة.. تفاصيل زيارة وفد «صندوق تطوير التعليم » لجامعة كوريا تك

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى وفد من صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام للصندوق، وعضوية  الدكتور محمد بدوي عميد كلية القاهرة التكنولوجية، الدكتورة أميمة نبيل مسئول التعاون الدولي، والدكتور عبدالله مختار المنسق المحلي للمشروع، زيارة لجامعة «كوريا تك» للتكنولوجيا والتعليم، وذلك استمرارا لدور الصندوق بتطبيق الأساليب الحديثة في نظم التعليم خاصة التعليم التكنولوجي.
 

وقام الدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم المشرف على جامعة مصر التكنولوجية الدولية و الوفد المصاحب، بناء علي مشروع التعاون المشترك بين جامعة كوريا تك و جامعة مصر التكنولوجية الدولية بزيارة لجامعة كوريا تك شملت عقد عدة لقاءات هامة مع كل من البروفسير يونج لي مدير المشروع، البروفسير تشوي سيونج منسق المشروع، البروفسير هيوتشان خبير بالبرامج والمعدات، البروفسير لي جاي هايوب خبير برامج تكنولوجيا المعلومات، البروفسير اوه سو بونج خبير تطوير الموارد البشرية، البروفسير لي مونسو خبير ربط الجامعة مع الصناعة .
 

وأضاف - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق- أن الوفد المصري التقى خلال الزيارة مع رئيس جامعة «كوريا تك»، لتأكيد التعاون مع الجامعة والتوسع في مجالات التعاون المختلفة، وقام الوفد بجولة ميدانية داخل مباني الجامعة المختلفة والورش والمعامل ، وزيارة مبنى ربط الجامعة بالصناعة، ومبنى التعليم الافتراضي وقام الجانب الكوري باستعراض كافة التفاصيل عن جامعة «كوريا تك» .
 

وأوضح «الحيوي»، أن وفد صندوق تطوير التعليم، تعرف خلال الزيارة على التجربة الكورية، بعد الخروج من الحرب الكورية، والتحديات التي واجهت الكوريين في ظل عدم وجود أي موارد طبيعية تستطيع الدولة الاعتماد عليها، لذا وجهت الدولة اهتمامها بتأهيل الموارد البشرية وتطويرها بداية من إنشاء مراكز للتدريب وتأهيل الكوادر على مستوى الدولة للصناعات اليدوية والزراعة، ثم تطورت مراكز التدريب إلى ما يطلق عليه البوليتكنيك  Polytechnic ، ومن ثم البدء في الاهتمام بأهم خمس صناعات حديثة، وهي الحديد والبتروكيماويات والنسيج والسيارات والإليكترونيات، بالإضافة إلى التشييد والبناء وصولا إلى تبوأ كوريا مركزًا متقدمًا على مستوى العالم في الاقتصاديات الحديثة .
 

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن نظام البوليتكنيك  Polytechnic ، في كوريا يشبه إلى حد كبير المعاهد الفنية المتوسطة بوزارة التعليم العالي، لكن مع اختلاف الإمكانيات المادية والبشرية، منوهًا أن الوفد المصري أجرى زيارة إلى البوليتكنيك بسيول، ومعامل الروبوتيكس والسيارات.
 

واختتم الدكتور أحمد الحيوي، بأن وفد الصندوق عقد لقاءً أيضًا خلال الزيارة مع السفير عبد الرحمن خالد عبد الرحمن، سفير مصر بدولة كوريا الجنوبية، بحضور ممثل جامعة «كوريا تك»، لمناقشة سبل التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في مجال تدريب وتأهيل الموارد البشرية وتصدير الفنيين المصريين لكوريا الجنوبية .

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