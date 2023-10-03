لجان الضبطية القضائية بالتعليم العالي تكثف جهودها في مواجهة الكيانات الوهمية

حفاظا على مصالح الطلاب..

شهدت الآونة الأخيرة جهودا كبيرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمواجهة الكيانات الوهمية، من أجل حماية الطلاب من النصب.

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات إن لجنة الضبطية القضائية للكيانات الوهمية، وكثفت جهودها من أجل مداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، وذلك حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وأوضح لـ صدى البلد أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بألا ينساقوا وراء هذه الكيانات الوهمية.

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، إن أعمال تنسيق الجامعات ، تسير بصورة منتظمة وهادئة دون أن يتم رصد أي مشكلات، مشيرا إلى أنه الوزارة واصلت رصد ومداهمة الكيانات الوهمية، والتي تقوم بإدعاء انتسابها للوزارة، كما تقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون وجود أي سند قانوني أو حتى الحصول على التراخيص اللازمة.



وأشار عطا إلى أن لجنة الضبطية القضائية قد نجحت في مداهمة ما يزيد عن 370 كيانا ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، مؤكدا على ضرورة مداهمة تلك الكيانات.



وأكد رئيس قطاع ، على طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات بعدم اتباع مروجي الإعلانات للكيانات التي تدعي انتسابها للوزارة ، كما تدعي منح شهادات معتمدة والتواصل مع الوزارة والأعلى للجامعات، وذلك للتأكد من حقيقة اعتماد تلك المؤسسات العلمية.