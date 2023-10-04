خطوة بخطوة .. اعرف إزاي تفرق بين الكبدة المستوردة والبلدي

تعد الكبدة إحدى الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية عالية وصحية ومفيدة للجسم ، لذا يتناولها الكثير من الأشخاص ، ولكن الكبدة من أكثر الأطعمة التي تتعرض للغش ولا يمكن التفرقة بين الكبدة البلدي والمستوردة بسهولة، ولكن هناك بعض العلامات والخطوات يمكن اتباعها حتى يفرق المواطن بين الكبدة البلدي والمستوردة ، وفقاً لموقع "Dailymotion ".

الفرق بين الكبدة البلدي والمستوردة:

-الكبدة المستوردة عند فكها من الثلج، ينتج عنها كميات كبيرة من السوائل "المدممة".

-الكبدة البلدي يكون لونها بني فاتح، أما المستوردة تكون لونها غامق وذلك بسبب التفريز مدة طويلة ونظام تغذية الحيوان.

- الكبدة المجمدة يسهل تفتيتها عند الضغط عليها بالإصبع، أو اليد ولا يرتد نسيجها إلى الخارج مرة أخرى.

- البلدي لن تترك آثار دم في الطبق ولكنها تخرج ماء باللون الأصفر، أما المستوردة فهي تترك سوائل وشكل الدم يملى الطبق بشكل ملفت.

-الكبدة الطازجة البلدى يصعب نزع الغشاء الخارجي المحيط بها ويكون ملاصقا للكبد.

- الكبدة البلدى تكون متماسكة ويصعب تفتيتها عند الضغط عليها باليد

-الكبدة البلدي بعد الشوى أو السلق أو أي نوع طبخ تكون سهلة المضغ المستوردة تكون غير لينة.

-عند غسل الكبدة البلدى تحت الماء الجارى تحتفظ بلونها دون نزول دماء سائلة منها.

-أما المستوردة أغمق من الخارج لأنها تتعرض لأكسدة.



- الكبدة البلدى خالية من أى نتوءات أو حبيبات وتكون ذات لمعان وبدون مواد مخاطية.

-أما الكبدة المجمدة تتميز بسهولة نزع الغشاء الخارجي باليد.

-سهولة تفتيتها عند الضغط عليها، ولا يرتد نسيجها للخارج.

- المستوردة ينسكب منها دماء سائلة عند غسلها بالماء الجاري ويصبح لونها باهتا.