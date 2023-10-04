عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوة بخطوة .. اعرف إزاي تفرق بين الكبدة المستوردة والبلدي

الفرق بين الكبدة
الفرق بين الكبدة البلدي والمستوردة

تعد الكبدة إحدى الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية عالية وصحية ومفيدة للجسم ، لذا يتناولها الكثير من الأشخاص ، ولكن الكبدة من أكثر الأطعمة التي تتعرض للغش ولا يمكن التفرقة بين الكبدة البلدي والمستوردة بسهولة، ولكن هناك بعض العلامات والخطوات يمكن اتباعها حتى يفرق المواطن بين الكبدة البلدي والمستوردة ، وفقاً لموقع "Dailymotion ".

الفرق بين الكبدة البلدي والمستوردة:
-الكبدة المستوردة عند فكها من الثلج، ينتج عنها كميات كبيرة من السوائل "المدممة".

-الكبدة البلدي يكون لونها بني فاتح، أما المستوردة تكون لونها غامق وذلك بسبب التفريز مدة طويلة ونظام تغذية الحيوان.

- الكبدة المجمدة يسهل تفتيتها عند الضغط عليها بالإصبع، أو اليد ولا يرتد نسيجها إلى الخارج مرة أخرى.

- البلدي لن تترك آثار دم في الطبق ولكنها تخرج ماء باللون الأصفر، أما المستوردة فهي تترك سوائل وشكل الدم يملى الطبق بشكل ملفت.

-الكبدة الطازجة البلدى يصعب نزع الغشاء الخارجي المحيط بها ويكون ملاصقا للكبد.

- الكبدة البلدى تكون متماسكة ويصعب تفتيتها عند الضغط عليها باليد

-الكبدة البلدي بعد الشوى أو السلق أو أي نوع طبخ تكون سهلة المضغ المستوردة تكون غير لينة.

-عند غسل الكبدة البلدى تحت الماء الجارى تحتفظ بلونها دون نزول دماء سائلة منها.

-أما المستوردة أغمق من الخارج لأنها تتعرض لأكسدة.

txt

طرق فعالة للتخلص من زفارة الكبدة والرائحة

txt

لو بتعاني من الأنيميا| تناول هذا الطعام.. له فوائد مذهلة


- الكبدة البلدى خالية من أى نتوءات أو حبيبات وتكون ذات لمعان وبدون مواد مخاطية.

-أما الكبدة المجمدة تتميز بسهولة نزع الغشاء الخارجي باليد.

-سهولة تفتيتها عند الضغط عليها، ولا يرتد نسيجها للخارج.

- المستوردة ينسكب منها دماء سائلة عند غسلها بالماء الجاري ويصبح لونها باهتا.

الكبدة الكبدة البلدي الكبدة المستوردة الكبدة الطازجة الكبدة المجمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

تطورات مثيرة في شكوى النادي المصري بشأن أزمة لاعِبَيه مع الزمالك

موضوعات متعلقة

علامات تدل علي الحب بين الأزواج وقت الزعل.. تعرف عليها

بالمقادير .. طريقة عمل ترافل الجزر

ماذا يحدث للطفل عند تناول الأطعمة الحارة؟

أطعمة ومشروبات تضر بصحة طلاب المدارس وتؤثر على ذاكرتهم| تعرف عليها

أمريكي يفقد الرؤية والكلام بعد تناول وجبة شهيرة| ماذا حدث؟

سيخضع لعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني الناظر

سر نحافة بسمة وهبة.. أشهر أمراض المعدة| تعرف عليها

الأطباء نصحوا بسمة وهبة بإجرائها.. معلومات صادمة عن عملية زراعة المعدة

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة المستشار حازم بدوي

منها خفض أسعار السلع.. مدبولي يتراس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات

الانتخابات الرئاسية 2024.. التشكيل الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات

حارس الزمالك يصبح لاعبا.. ماذا فعل أوسوريو استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي

بزيادة 5.7%|أحمد رفعت: الصناعة أصبحت تمثل16.7% من الناتج المحلي

ضابط الشرطة شافه بهذا الشكل.. عقوبة رادعة في حق تاجر الترامادول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يوثق لحظات مرعبة لسقوط طفل بين سفينة ورصيف ميناء بإيطاليا.. هذا مصيره

4 مشروبات تحارب ارتفاع الكوليسترول.. احرص على تناولها

القوات المسلحة تكرم أبناء الشهداء والمصابين فى بداية العام الدراسى

ناسا تحذر| عاصفة شمسية تفصل دول العالم.. وحقيقة قطع الإنترنت يوم 11 أكتوبر

فيديو

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ