طرق فعالة للتخلص من زفارة الكبدة والرائحة

الكبدة من الأطعمة التي تتميز بمذاقها اللذيذ و الشهي، كما أنها مرتفعة القيمة الغذائية، إذ أنها غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن ، وقد تحتوي قطعة صغيرة من الكبدة على احتياجاتك اليومية من بعض العناصر الغذائية، كالحديد وفيتامين أ.

و على الرغم من فوائد الكبدة التي لا حصر لها إلا أن هناك الكثير من الاشخاص لا يفضلوا تناولها بسبب عدم معرفتهم بطريقة غسلها جيداً ورائحتها من الزفارة ، ونقدم إليك أسهل طريقة لتنظيف الكبدة بالطريقة الصحيحة حسب موقع Food today



طرق للتخلص من رائحة وزفارة الكبدة:

عليك شراء الكبدة قطعة واحدة وليس كبدة مقطعة .

قبل تقطيع الكبدة اشطفى هذه القطعة الصحيحة بالماء فقط

يفضل تقطيع الكبدة قبل التسوية مباشرة.

لا تغسل الكبدة مطلقا بعد التقطيع.

غسل الكبدة المقطعة هو سبب لظهور الزفارة بها .

يجب الا تنزل سوائل الكبدة عند التسوية ويمكنك فعل هذا بان تقوم بتحميرها في طاسة ساخنة على نار عالية لبضع دقائق حتى تغلق مسامها ولا تنزل سوائلها .

إذا نزلت سوائل الكبدة ستظهر رائحة الزفارة وسيكون طعم الكبدة بالفعل فيه زفارة.

عدم الإفراط في تسوية الكبدة لانها فى حالة التسويه الزائدة تقلل من فوائدها.

وبهذا ستحصل على كبدة رائعة وطرية وبدون زفارة .



طريقة غسل الكبدة:

استخدمي لوح التقطيع الخاص لتقطيع وتنظيف اللحوم المتوفر لديكِ مع استخدام سكين حادة.

احرصي على عدم استخدام الماء الساخن عند تنظيف الكبدة حتى لا تتفتت واستخدمي الماء الفاتر لتنظيفها وشطفها.

ضعي الكبدة الطازجة في وعاء مملوء بالماء بدرجة حرارة الغرفة، وافركيها بلطف حتى تنزعي عنها الأغشية والخيوط اللاصقة بها،

ضعي بضع قطرات من عصير الليمون المركز وضعي الملح والفلفل الأسود “سيخلصك الفلفل الأسود من الزفارة و الرائحة الغير مستحبة”،

اتركي شرائح الكبدة في الملح والفلفل الأسود لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم يمكنك طهيها

قطعي الكبدة إلى قطع متوسطة الحجم.

قومي بوضع الكبدة في مصفاة واتركيها حتى تتخلصي من كل السوائل فيها.

صفي الكبدة في المصفاة وقومي برشها بالقليل من الدقيق واتركيها مدة 10 دقائق جانباً.

أعيدي غسل الكبدة من الطحين بالماء الفاتر مرة أخرى وتأكدي من التخلص منه.

يمكنكِ البدء بطهي الكبدة بحسب الرغبة