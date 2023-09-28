لو بتعاني من الأنيميا| تناول هذا الطعام.. له فوائد مذهلة

تعد الكبدة مصدر غني بالفيتامينات والمعادن وهي إحدى الأطعمة الغنية بالبروتين، كما أنها تحتوي على فوائد عديدة كالحديد الذي يعالج ويقي من الأنيميا والمفيدة لصحة العين، والحد من الكثير من الأمراض .. لذا في السطور التالية نستعرض القيمة الغذائية لفوائد تناول الكبدة حسب موقعHealth remediez.



العناصر الغذائية للكبدة:



-تحتوي الكبدة على عنصر "الحديد" مما يقلل إصابة الأم بأمراض فقر الدم "الأنيميا"

- تحافظ الكبدة على قوة الاسنان والعظام وتقلل الهشاشة بسبب

نسبة الفسفور الجيدة في الكبدة.

- تحتوي الكبدة على عنصر الحديد فهو ضروري الهيموجلوبين الذي يعمل على تحسن الاكسجين لجميع أعضاءأجهزة الجسم لذلك ينصح لمرضى فقر الدم "الأنيميا" بتناول الكبدة.

- تناول فيتامين A مهم لكثير في الوظائف المتنوعة مثل انتاج خلايا الدم الحمراء، وتقوية المناعة ،وتقوية النظر.



- تحتوي على البروتينات وتفيد في بناء العضلات وتكوين خلايا الجسم.

- فيتامين بـ 12 وهذا الفيتامين ضروري لوظائف الجهاز العصبي ،ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء



- تحتوي الكبدة على عنصر الزنك الذي يعمل على تحفيز الانزيمات المساعدة على انتاج الطاقة وكذلك يعمل على تحسين وظائف المخ وعملية الأيض للحديد.



- تحتوي على مركب الفوليك ويساعد هذا الفيتامين في نمو الخلايا كما ،يساعد على تكوين الحمض النووي، لاحتوائها على دهون أقل من اللحوم الحمراء

- تمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية كذلك تساعد على تقليل السعرات الحرارية التي نتناولها في اليوم مما تساعد على فقدان الوزن الزائد.



- غنية بالفوسفور كما انه يعمل على منع هشاشة العظام ويحافظ على سلامة الاسنان واللثة.

-حمض البانتوثينيك يعمل على تنشيط افراز هرمونات الغدة

الكظرية مما يعمل على تقليل التوتر والارهاق والتعب العام.



-لحماية الجنين من التشوهات الخلقية في الشهور الأولى للحمل ،ينصح بتناول الكبدة للمرأة الحامل لان تحتوي الكبدة على فيتامين B12 وحمض الفوليك .

-كما تحتوي الكبدة على فيتامين B12 الذي يعمل على تقوية الأعصاب الطرفية مع قلة حدوث الالتهابات.



-يمد الجسم بمجموعة من العناصر الضرورية، ، وفيتامين “ب” يقي الجهاز العصبي، وفيتامين “أ” يحافظ على صحة العين والبشرة والشعر، كما أنه يمد الجسم بالزنك الذي يقوي المناعة، والنحاس الضروري لإنتاج الطاقة.



-إذ يحتوي تناول الكبدة على فيتامين “ك” الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والتعامل معه، ما يقي من مشكلات العظام كالهشاشة.

- تساعد تناول الكبدة على نمو العضلات، إذ إنه مصدر غني بالبروتين عالي الجودة، ما يساعد من يرغبون في بناء عضلاتهم وتقويتها.