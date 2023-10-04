صرف الإسكندرية تعقد جلسات نقاشية على هامش فعاليات المعرض الدولى للمياه

شهدت فعاليات المعرض الدولي للمياه إكسبوتك استمرار لجلسات نقاشية وحوارية وزيارات وعروض تقديمية بجناح شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لتبادل الخبرات والتعرف علي أحدث التقنيات في مختلف المجالات، واستعراض أساليب التطوير والبحث العلمي بالشركة وخطواتها الجادة في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

فتم عقد جلسات نقاشية مع المنحة الألمانية GIZ وقد أبدوا إعجابهم بالتنظيم وبمجهود الشركة على كافة الاصعدة وأبدوا رغبتهم فى مزيد من التعاون فى مجال التغيرات المناخيه فى القريب العاجل وذلك لتطوير خططهم فى مشروع نظام الإنذار المبكر.

كما قام المسئول عن مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة بزيارة جناح الشركة، وأبدى إعجابه بالتنظيم وبالنشاط الملحوظ للشركه فى تحديث البيانات وقاعده البيانات الكاملة الخاصه GIS وماوصلت له الشركة من فكر متطور المبنى على خطط مدروسة بشأن التغيرات المناخية وخطوات الشركة في مجال البصمة الكربونية ، وذلك بالتعاون مع قطاع المعامل والبحوث والجودة.

وزار جناح الشركة بالمعرض مدير عام gis بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتم عرض إنجازات الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية في ملف الأمطار من حيث قراءة خرائط الأرصاد، وعمل dim لسطح الأرض، و database لكمية الأمطار وأماكن تجمعات مياه الأمطار، وعمل تحليل شبكي للطرق لمعرفة أقرب مسار، بخلاف توقيع النقاط الساخنة.

وتم طرح مشروع إقامة ورشة عمل عن التغيرات المناخية ويتم بها عرض لإنجازات الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بشركة صرف صحي الإسكندرية في مواجهة مياه الامطار كنموذج.

وتم وضع خطوط لبروتوكول مع إحدي الشركات للتعاون وتبادل الخبرات والتدريب في مجال المعامل والجودة، بهدف تطوير ورفع كفاءة المعامل المركزية وتطبيق التكنولوجيا والنظم العالمية الحديثة حتى يمكن تقديم أفضل خدمة للمواطن.

كما قام المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي السابق بالإشادة بالتنظيم، وبخطوات الشركة في الحفاظ علي البيئة بدعم انشاء وتشغيل هاضم محطة التنقية الشرقية ودور المعامل في البحث العلمي وتوفير أحدث الأجهزة المعملية وتدريب امهر الكيميائين المعتمدين وكذلك التدريب النظري و العملي للكيميائين و الفنيين طبقا لطرق التحاليل القياسية الدولية الخاصة ب wastewater management، كذلك دور قطاع المعامل بالاعداد والاشتراك في عمل الدراسات للشركات والهيئات بغرض معالجة مخلفاتها الصناعية لتطابق حدود القانون و امدادها بالحلول العملية المناسبة لمشاكلها.

يذكر أن المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبو ٢٠٢٣ يستمر لمدة ثلاثة أيام، وبمشاركة وزارات: الإسكان والمرافق، التعاون الدولى، البيئة، الشباب والرياضة، الإنتاج الحربى.

ويشارك في المعرض العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلي الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى وتحليه المياه واداره المخلفات فى جمهوريه مصر العربية بالإضافة الي أكثر من 40 شركة ألمانية.