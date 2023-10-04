عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الإسكندرية تعقد جلسات نقاشية على هامش فعاليات المعرض الدولى للمياه

المعرض الدولي للمياه
المعرض الدولي للمياه

شهدت فعاليات المعرض الدولي للمياه إكسبوتك استمرار لجلسات نقاشية وحوارية وزيارات وعروض تقديمية بجناح شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لتبادل الخبرات والتعرف علي أحدث التقنيات في مختلف المجالات، واستعراض أساليب التطوير والبحث العلمي بالشركة وخطواتها الجادة في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

فتم عقد جلسات نقاشية مع المنحة الألمانية GIZ وقد أبدوا إعجابهم بالتنظيم وبمجهود الشركة على كافة الاصعدة وأبدوا رغبتهم فى مزيد من التعاون فى مجال التغيرات المناخيه فى القريب العاجل وذلك لتطوير خططهم فى مشروع نظام الإنذار المبكر.

خلال حملة «100 يوم صحة».. الإسكندرية تقدم 1.8 مليون خدمة طبية مجانية

حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بحي شرق الإسكندرية |صور

كما قام المسئول عن مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة بزيارة جناح الشركة، وأبدى إعجابه بالتنظيم وبالنشاط الملحوظ للشركه فى تحديث البيانات وقاعده البيانات الكاملة الخاصه GIS وماوصلت له الشركة من فكر متطور المبنى على خطط مدروسة بشأن التغيرات المناخية وخطوات الشركة في مجال البصمة الكربونية ، وذلك بالتعاون مع قطاع المعامل والبحوث والجودة.

وزار جناح الشركة بالمعرض مدير عام gis بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتم عرض إنجازات الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية في ملف الأمطار من حيث قراءة خرائط الأرصاد، وعمل dim لسطح الأرض، و database لكمية الأمطار وأماكن تجمعات مياه الأمطار، وعمل تحليل شبكي للطرق لمعرفة أقرب مسار، بخلاف توقيع النقاط الساخنة.

وتم طرح مشروع إقامة ورشة عمل عن التغيرات المناخية ويتم بها عرض لإنجازات الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بشركة صرف صحي الإسكندرية في مواجهة مياه الامطار كنموذج.

وتم وضع خطوط لبروتوكول مع إحدي الشركات للتعاون وتبادل الخبرات والتدريب في مجال المعامل والجودة، بهدف تطوير ورفع كفاءة المعامل المركزية وتطبيق التكنولوجيا والنظم العالمية الحديثة حتى يمكن تقديم أفضل خدمة للمواطن.

كما قام المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي السابق بالإشادة بالتنظيم، وبخطوات الشركة في الحفاظ علي البيئة بدعم انشاء وتشغيل هاضم محطة التنقية الشرقية ودور المعامل في البحث العلمي وتوفير أحدث الأجهزة المعملية وتدريب امهر الكيميائين المعتمدين وكذلك التدريب النظري و العملي للكيميائين و الفنيين طبقا لطرق التحاليل القياسية الدولية الخاصة ب wastewater management، كذلك دور قطاع المعامل بالاعداد والاشتراك في عمل الدراسات للشركات والهيئات بغرض معالجة مخلفاتها الصناعية لتطابق حدود القانون و امدادها بالحلول العملية المناسبة لمشاكلها.

يذكر أن المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبو ٢٠٢٣ يستمر لمدة ثلاثة أيام، وبمشاركة وزارات: الإسكان والمرافق، التعاون الدولى، البيئة، الشباب والرياضة، الإنتاج الحربى.

ويشارك في المعرض العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلي الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى وتحليه المياه واداره المخلفات فى جمهوريه مصر العربية بالإضافة الي أكثر من 40 شركة ألمانية.

الاسكندرية 100 يوم صحة إزالة الإعلانات المخالفة الإعلانات المخالفة الانبعاثات الكربونية التغيرات المناخية البصمة الكربونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مدبولي يشهد توقيع اتفاقية جديدة لإنتاج الوقود الأخضر

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

ترشيحاتنا

متحدث التنمية الحضرية: الأسمرات تصدر منتجاتها لـ 4 دول

لمدة ثانية.. مضيفة طيران القاهرة الجديدة: المتهم مسكني من منطقة حساسة

‏اليوم العاشر..توافد مؤيدو السيسي على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة | صور

قوى عاملة النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين

حازم عمر رئيسا للجنة الشؤون الخارجية بالشيوخ وعفت السادات وكيلا

فوز محمد حلاوة برئاسة لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوروا تقنية النانو.. فوز 3 علماء أمريكيين بجائزة نوبل في الكيمياء 2023

آن رايس مؤلفة مقابلة مع مصاصي الدماء.. حياتها ومسيرتها الأدبية

من الطفولة.. 10 نصائح ذهبية يقدمها جمال شعبان للوقاية من الجلطات

فيديو يوثق لحظات مرعبة لسقوط طفل بين سفينة ورصيف ميناء بإيطاليا.. هذا مصيره

فيديو

محمود حميدة: أرفض لفظ القوى الناعمة والسينما تخترق الآخر دون مقاومة

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ