الوطنية للتدريب تنظم ندوة تعريفية بعنوان "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بمطروح

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب # NTA بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة والنائبة سحر عيد والدكتورة سليمة عبد الرحيم مقرر المجلس القومي للمرأة والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والنسائية وعددا من السيدات بمحافظة مطروح.



ويستهدف التدريب السيدات في الفئة العمرية من 22 إلى 50 عام العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورئدات الأعمال، وذلك في إطار في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

ورحب اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح بتنظيم برنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية والذي يتواكب مع اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بدور المرأة وتعاظمه في المجتمع امتدادا لتاريخ الكفاح الطويل للمرأة المصرية في بناء الإنسان والوطن، والمشاركة في جهود التنمية. كنصف المجتمع مع التأكيد على دعم دور المرأة في كافة الأجهزة بمطروح مع تولي العديد منهن للقيادة في عدة مجالات إيمانا بدورهن الهام، والاهتمام بالمرأة البدوية وتدعيم دورها ورفع مستواها وتمكينها الاقتصادي والاجتماعي وغيرها.

وأكد اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت برنامج "المرأة تقود" لدعم مهارات السيدات، وتدريبهن على المهارات اللازمة، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مما يتيح لهن فرصا أوسع في التعيين والالتحاق بالوظائف.

وأضاف أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تعد محفزا فكريا، وحاضنة التقدم التحويلي لتنمية الإنسان وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخفيف الفجوة القائمة في المهارات القيادية، حيث تعمل الأكاديمية على خلق كتلة من القيادات التكنوقراط تعتمد على الأسس المهنية للقيادة والإدارة، والتي تنقب عليها وتحتاجها مختلف المهام والمناصب.

كما تم من خلال فيديو استعراض جهود الأكاديمية في تأهيل الشباب والموارد واهتمام القيادة السياسية بدورها على تخريج كوادر .

جدير بالذكر أن، برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية.