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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروع "المصريون يتعلمون".. فتح 30 فصلا لمحو الأمية بديرمواس بالمنيا

فصول محو الأمية
فصول محو الأمية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فتح 30 فصلاً لمحو الأمية بمركز ديرمواس، خلال شهر سبتمبر الماضي تمهيدا لدخول رواد الدورة الامتحانية في المرحلة القادمة، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لمحو الأمية. 

وأكد أن المحافظة تواصل جهودها في الحفاظ على ما حققته بحصولها على المركز الأول العام الماضى 2022 /2023 على مستوى الجمهورية في مشروع محو الأمية " المصريون يتعلمون"، باجتياز ١٥٨٣ دارساً لاختبارات الدورات الامتحانية.

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من جانبه، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا ًإلى أنه تم فتح 30 فصلا ًبمركز ديرمواس بما يتيح استقبال 300 دارساً ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الهيئة العامة لمحو الأمية اللواء اسامة القاضي مصريون مركز ديرمواس مديرية الشباب والرياضة

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