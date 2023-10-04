آبل تجري تغييرات على متجرها للامتثال للحكومة الصينية

قامت شركة Apple بتحديث طريقة عمل التطبيقات الخاصة بها في الصين، للامتثال إلى القوانين واللوائح الجديدة التي تتطلب ترخيص واعتماد رسمي لكل التطبيقات قبل تنزيلها من قبل للمستخدمين المحليين.

وفقا لتقرير موقع gizmochina تُظهر هذه الخطوة رغبة شركة "آبل" الأمريكية في التكيف مع القيود المشددة التي تفرضها الصين على الشبكة العنكبوتية، ولكن كيف ستؤثر هذه التغييرات على مستخدم iPhone العادي في الصين؟

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تستحوذ شركة Apple على ربع إجمالي شحنات الهواتف الذكية الصينية، في السابق، كان متجر تطبيقات آبل بمثابة بوابة ملكية للمستخدمين الصينيين لتنزيل واستخدام التطبيقات الأجنبية المحظورة عليهم، مثل إنستجرام ويوتيوب، من خلال استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).

مع التغيبرات الجديدة التي تجريها آبل، تهدف السياسة الجديدة إلى سد هذه الثغرة في "جدار الحماية العظيم" الذي تفرضه الحكومة الصينية والذي يمنع المواطنين العاديين بشكل أساسي من الوصول إلى منصات عالمية مختلفة.

وما يجعل هذا الوضع أكثر إثارة للجدل هو غياب شركة آبل عن القائمة الأحدث من "منصات توزيع التطبيقات" المسجلة في الصين والتي نشرتها إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (CAC). وبالنظر إلى أن شركة آبل استحوذت على ربع جميع شحنات الهواتف الذكية في الصين في النصف الأول من عام 2023، فإن هذا الإسقاط المتعمد يمكن أن يشير إلى تحديات تواجهها آبل في الحفاظ على وجودها داخل السوق الصيني.

يشير المحللون إلى أنه على الرغم من هذه العقبات، فإن العلامة التجارية القوية لشركة أبل قد تساعدها على تجاوز الزوبعة الحالية، حيث تمتلك آبل مجموعة منتجات متنوعة وقد أثبت أحدث هواتفها iPhone 15 بالفعل شعبيته في الصين. يشير هذا إلى أنه على الرغم من أن متجر التطبيقات قد يواجه تحديات، إلا أن مبيعات أجهزة Apple قد تظل قوية.

