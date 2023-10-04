مشروع يضم دولا كبرى لجمع 12 مليار دولار لحماية الشعاب المرجانية| تفاصيل

تهدد التغيرات المناخية النظام البيئي على كوكب الأرض كاملا كما ظهر تحالف يضم 45 دولة، يعمل على جمع 12 مليار دولار بحلول عام 2030 للحفاظ على الشعاب المرجانية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يجمع هذا المشروع الذي أعلنته المبادرة الدولية للشعاب المرجانية (ICRI) التي تم إنشاؤها في عام 1994، بلداناً تضم ثلاثة أرباع الشعاب المرجانية في العالم.

وتعهدت البلدان بمضاعفة مساحات الشعاب المرجانية الموضوعة تحت الحماية بنحو 60 ألف كيلومتر مربع واستعادة ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر مربع منها.

في المحصلة، ينص المشروع على الالتزام باستثمارات يبلغ مجموعها 12 مليار دولار من الأموال العامة والخاصة بحلول عام 2030.

وأعلنت المجموعة أن «هذا الاستثمار سيسمح بإدارة الشعاب المرجانية بشكل أكثر فاعلية، بما يشمل جودة المياه والمناطق الساحلية واللوائح المحلية والإقليمية».

وفي عام 2020، قدّرت دراسة احتياجات التمويل لضمان حماية أشمل للمحيطات بمبلغ 174.5 مليار دولار سنويا.

ويأتي هذا الالتزام الجديد فيما تتعرض الشعاب المرجانية للتهديد في جميع أنحاء العالم بسبب الحرارة القياسية للبحار هذا العام مع تواتر موجات الحر وشدتها.