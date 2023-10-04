أحد أبطال نصر أكتوبر : تشرفنا بتكريم الرئيس السيسي لنا

علق اللواء محيي نوح أحد أبطال حرب أكتوبر والصاعقة المصرية، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

وقال نوح في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أبطال أكتوبر يستحقون التكريم اليوم من الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية".

وأضاف" تشرفنا بتكريم الرئيس السيسي لنا وحرصه على مصافحتنا اليوم ونعتز بهذا الأمر ".

وتابع:" بقول للأجيال الحالية اتخذونا قدوة واجعلوا روح أكتوبر متواجدة في كل عمل".

وأكمل محيي نوح :" عشت شعورا رائعا اليوم أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في ذكرى نصر أكتوبر ".